Con la mira en Flamengo, Estudiantes mostró las primeras fotos de Marcos Rojo entrenando en City Bell

Luego del empate ante Central Córdoba de Santiago del Estero, Estudiantes publicó las primeras fotos de Marcos Rojo entrenándose en el Country Club de City Bell después de ser presentado el viernes como refuerzo.

Si bien el defensor había comenzado a entrenar el pasado martes, no podía ser oficializado por el club dado que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tardó varios días en habilitarlo para que pueda jugar la Copa Libertadores y el torneo local por la lesión de Gabriel Neves.

En ese sentido, Rojo no viajó a Santiago del Estero para el partido contra Central Córdoba a pesar de tener la habilitación correspondiente y se quedó realizando trabajos físicos en City Bell junto a Fernando Muslera, Joaquín Correa y Guido Carrillo.

El jugador de 36 años se convirtió en el quinto refuerzo del Pincha para el segundo semestre luego de los arribos de Joaquín Correa, Baltasar Rodríguez, Miguel Monsalve y Jalíl Elías.

La intención del cuerpo técnico, que lidera Alexander Medina, es que Rojo sea titular el próximo jueves ante Flamengo y forme la dupla central con Santiago Núñez. Cabe señalar que Leandro González Pirez y Tomás Palacios deben cumplir una fecha de sanción por acumulación de tarjetas y recién estarán disponibles para el partido de vuelta en Río de Janeiro.



