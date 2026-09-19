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Copa Davis: el platense Thiago Tirante venció a Alkaya y Argentina se puso 2 a 0 ante Turquía

Foto: AAT

Por Redacción

La Selección Argentina de Copa Davis cerró una jornada inaugural perfecta frente a Turquía. Tras el triunfo inicial de Francisco Cerúndolo, el platense Thiago Tirante pisó fuerte en la cancha y superó a Mert Alkaya por 6-2 y 6-4, firmando el 2-0 parcial a favor del conjunto albiceleste.

El turco, decidido a ser protagonista, golpeó fuerte y buscó dominar desde el fondo de la cancha en el primer set. No obstante, el nacido en La Plata logró marcar la diferencia en los momentos importantes, aprovechó sus oportunidades de quiebre y terminó quedándose con el parcial por 6-2.

La paridad se mantuvo en los primeros juegos del segundo set, donde ambos jugadores mantuvieron con firmeza sus servicios. Sin embargo, una racha de nueve puntos seguidos ganados por Tirante le permitió al tenista de La Cumbre quebrar el saque del turco en el noveno game y posteriormente sacar para el partido. Allí, el N.º 52 del mundo no bajó los brazos y aprovechó su segundo match point para sentenciar el set por 6-4.

“Estoy súper contento. Nos habíamos sentido bien en la semana y creo que se está demostrando lo unidos que estamos. Estoy contento de poder llevarme mi primera victoria en casa, que nunca es fácil”, remarcó Tirante después del encuentro.

Respecto a cómo se dio el encuentro, el platense explicó lo siguiente: “Por suerte pude hacer lo que venía haciendo en los últimos partidos. En los momentos importantes, pude tomarme mi tiempo. Sabíamos que ellos están sueltos y que no tienen nada para perder. Con Fran (Cerúndolo) pudimos llevarnos grandes triunfos en el primer día”.

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