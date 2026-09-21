Copa Davis: lección, para no repetir errores

Al margen del susto en dobles, el equipo argentino de Copa Davis cumplió con su misión: la permanencia en el Grupo Mundial de dicha competencia. Se quedó con la serie frente a Turquía 3 a 1, que tuvo como escenario al Estadio Ruca Che de Neuquén.

Al margen del resultado favorable, como tenía ser, debe servir como enseñanza para no repetir en un futuro lo errores que se cometieron en el pasado mes de febrero, cuando el equipo argentino se presentó para enfrentar a Corea del Sur, en la lejana ciudad de Busan, con jugadores que en ese momento no estaban dentro del Top 100 del ranking mundial ATP.

Cuando se juega por Argentina se debe privilegiar ese motivo y no salir a reflotar el individualismo de los tenistas en este caso porque se encontraba cercano el inicio de la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo. Un ejemplo claro es el maestro Guillermo Vilas donde estaba la celeste y blanca de por medio, él decía siempre presente a pesar de estar en alguna de la serie peleado a muerte con José Luis “Batata” Clerc a tal punto que dentro y fuera de la cancha no se dirigían la palabra.

Después de vencer a Turquía, el equipo nacional atesora 100 eliminatorias ganadas en la Davis

Para lo que viene, recién se estará jugando en el próximo mes de febrero, se deberán sentar dirigentes de la Asociación Argentina de Tenis, Javier Frana -si sigue siendo el capitán del equipo nacional- y jugadores en una misma mesa para dejar sentado el compromiso de todos, ya sea juegue de local como de visitante algo que se sabrá recién en noviembre después que se conozca el campeón de la presente temporada, en la final que se llevará a cabo en Bolonia, Italia.

En este cruce contra Turquía quedó en claro la diferencia entre uno y otro equipo que también se dio por medio del ranking. Francisco Cerúndolo ganó en sus dos presentaciones y selló la serie con un triunfo en 48 minutos sobre el turco Mert Alkaya por 6-1 y 6-0 tras una sorpresiva derrota del dobles argentino, integrado por Guido Andreozzi y Andrés Molteni, que arrancaron la jornada dominical con un traspié contra Arda Azkara y Yanki Erel por 6-4 y 6-4.

En lo que tiene que ver con Thiago Tirante , uno de los sobrevivientes de los “héroes de Busan”, demostró una vez más que se encuentra atravesando el mejor momento de su carrera. Además, el tenista platense es un jugador que le gusta a la gente por su juego explosivo y se prende con el público como quedó demostrado en el festejo después de derrotar en el segundo punto de la jornada sabatina al número uno del equipo turco Mert Alkaya 6-2 y 6-4, en una hora y 16 minutos de juego.

Tirante se ganó el lugar bien merecido e hizo su debut de local; aunque Javier Frana se definió hasta último momento en la noche del sábado incluirlo como segundo singlista estando la disyuntiva con Mariano Navone, que en este momento el jugador de 9 de julio se encuentra mejor posicionado en el ranking que el oriundo de la barriada de La Cumbre.

Con el triunfo consumado con la victoria de Francisco Cerúndolo se decidió que no se juegue el quinto punto de la serie, donde Tirante -o quizás Mariano Navone-, tenía que enfrentar al turco Yanki Erel, pero un acuerdo entre ambos capitanes se tomó la determinación no se disputa algo que se puede hacer en Copa Davis.

Con este triunfo, Argentina se aseguró un lugar para ser parte de los Qualifiers 2027, en el comienzo de una nueva edición de la Copa Davis tras la búsqueda del sueño de la Ensaladera de Plata. El próximo sorteo incluirá a 26 equipos. Por un lado, estarán las 13 naciones que, al igual que los capitaneados por Javier Frana, ganaron sus respectivos cruces del Grupo Mundial I: Australia, Países Bajos, Hungría, Brasil, Mónaco, Dinamarca, Serbia, Noruega, China Taipei, Japón, Perú y Eslovaquia.

El rival del equipo nacional para febrero 2027 se conocerá en el mes de noviembre

También entrarán al bolillero los siete perdedores de esta semana en los Qualifiers II: Croacia, Ecuador, Estados Unidos, India, Bélgica, Francia y Chile. Por último, se sumarán seis de los ocho participantes del Final 8 de este año, ya que dos recibirán “wild cards” para las instancias siguientes.