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Etcheverry, Tirante, Darderi y Cerúndolo jugarán en La Plata

X (@albicelesteilu)

Por Redacción

Francisco Cerúndolo, la actual raqueta número uno del país y que le dio el triunfo al equipo argentino en la serie de Copa Davis frente a Turquía, estará jugando en La Plata.

El mayor de los hermanos Cerúndolo se presentará junto a los tenistas locales Tomás Etcheverry y Thiago Tirante y al italoargentino Luciano Darderi para darle forma a la Copa “Ciudad de La Plata”.

Será la tercera edición de dicho evento, que forma parte de los festejos de un nuevo aniversario de nuestro ciudad, y como es tradicional tendrá lugar en las canchas del polvo del Club Universitario, en su sede de Manuel B. Gonnet.

De acuerdo a lo que se informó de parte de la organización del espectáculo este se llevará a cabo el próximo sábado 28 de noviembre. Será la primera vez que Francisco Cerúndolo se presente en nuestra ciudad.

El año pasado, además de Etcheverry, Tirante y Darderi, el cuarto jugador para esa oportunidad fue Francisco Comesaña.

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