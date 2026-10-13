Danilo será baja por una fractura de mandíbula

El lateral derecho de Flamengo, Danilo Luiz da Silva, sufrió el pasado domingo en el clásico carioca ante Fluminense una doble fractura en su mandíbula y estará ausente en el choque por Copa Libertadores del jueves en UNO por las semifinales.

La lesión se dio debido a un choque que el ex futbolista de Real Madrid, Manchester City y Juventus tuvo con el arquero del Flu, Fábio.

El defensor de 35 años, de esta manera, se suma a las bajas de Giorgian De Arrascaeta, Ayrton Lucas y Jorginho para el duelo de ida ante el Pincha.

Desde el Mengão, a través de redes sociales, comunicaron que el hombre que supo vestir la camiseta de la Selección de Brasil ya fue intervenido en la mañana de ayer y tendrá una recuperación que le demandará de seis a ocho semanas, con lo cual también se perderá el encuentro de vuelta en el Maracaná del jueves 22.

Por otra parte, desde la institución carioca también se manifestaron en relación a la jugada en donde Danilo sufrió la doble fractura y comunicó: “Récord negativo en Brasil. Con la confirmación de la lesión del zaguero Danilo en la noche del último domingo (11), el Flamengo llegó al absurdo número de nueve fracturas sufridas por sus atletas en partidos disputados por el club en este año. Esta cuenta no toma en consideración la más reciente lesión de Arrascaeta, sufrida en un amistoso de la selección uruguaya. En el caso de Danilo, en el clásico contra el Fluminense, llama la atención la no paralización del partido en el momento del choque, recomendación expresa en jugadas como esta. La continuación de la jugada, inclusive, casi resulta en gol del equipo adversario. Aún en el juego contra el Fluminense, Jorge Carrascal recibió un codazo de Guilherme Arana y dejó el campo con un hematoma en el rostro. El jugador inició tratamiento aún en el vestuario y será revaluado por el Departamento Médico del club. Uno de los cuatro equipos que menos cometen faltas en este Brasileirão y líder en el ranking de balón rodando en sus partidos, el Flamengo ha sido frecuentemente penalizado por la connivencia de la árbitros con jugadas ásperas y agresivas contra sus atletas. Prácticamente una fractura por mes en 2026”.

De esta manera, en un duelo que le permitió seguir como líder del Brasileirao, el conjunto de Rio de Janeiro debe lamentar una nueva baja que tendrá por delante varios días de recuperación antes de volver a jugar.