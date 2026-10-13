Estudiantes La efervescencia copera sigue en aumento

En la semana más importante de este 2026 para el mundo albirrojo, el plantel de Alexander Medina sigue adelante con la puesta a punto con las semifinales de la Copa Libertadores entre ceja y ceja, algo que viene haciendo desde aquel penal errado por Memphis Depay en San Pablo sobre el final, que terminó de colocarlo entre los cuatro mejores equipos del continente tras diecisiete años de espera.

Respecto a dicha jugada, que junto con el gol de Alexis Castro fueron determinantes para que el Pincha se mantenga con vida en el certamen continental, se dieron a conocer declaraciones de Guido Carrillo y del Cacique. En primera instancia, se ve al DT uruguayo decir: “Y faltaba lo más difícil, que era hacer el penal”, seguido de las palabras del goleador de Magdalena que contó la intimidad de como se vivieron los minutos previos a la ejecución del neerlandés y confesó: “Estaba muy cansado en el final del partido, realmente estaba muerto y el Cacique me llama antes del penal, que venga rápido que me quería decir algo. Fui corriendo lo más rápido que podía en ese momento, que no era demasiado rápido y me dice: “Lo va a atajar” y le digo: “¿Me hiciste venir para decirme esto?”. “Lo va a atajar me dice, así a lo loco como es él”.

Luego, el video retoma con el ex DT de Talleres y Vélez que expresa: “Estudiantes es Estudiantes, tiene una gran historia, una mística impresionante, lo ha demostrado a lo largo del tiempo y sobretodo en esta Copa Libertadores. Y bueno, se metió por pasado, por presente, por que hay una comunión muy grande entre la gente, los jugadores, la gente que trabaja en el día, los dirigentes, el cuerpo técnico... Y a partir de ahí, con mucha humildad, con mucho trabajo en el día a día, vamos a ir a afrontar esta semifinal como lo hemos enfrentado toda esta Copa Libertadores, con ganas de superar”.

De esta manera se palpita puertas adentro lo que será un hecho histórico, ya que 1 y 57 no reciba un encuentro de dicha instancia desde 1983, cuando el León afrontó la máxima cita copera a nivel continental que contaba con un formato diferente y compartió grupo para definir uno de los finalistas junto a América de Cali y Gremio, derrotando 2-0 a los colombianos y en aquel histórico empate 3-3 con Gremio.

Por eso, también será especial el duelo del jueves ante Flamengo, un rival al que hasta hace pocos años se había cruzado únicamente por la extinta Supercopa Sudamericana, pero que entre 2025 y 2026 ya se ha topado en distintas fases cuatro veces.

En relación al once para el enfrentamiento ante el Mengão, en la mañana de ayer a puertas cerradas, el plantel albirrojo trabajó a puertas cerradas en City Bell y con la mayoría de los futbolista a disposición, Alexander Medina sigue dándole forma a la táctica y la estrategia para el equipo que saltará el jueves por la noche al césped de UNO para comenzar a definir su destino en el certamen continental.

La mala noticia, fue la ausencia de Alexis Castro, con una dolencia lumbar que viene arrastrando desde hace varias semanas, pero que no le impediría estar presente para el partido ante el Fla y conformar el mediocampo junto a Baltasar Rodríguez y Ezequiel Piovi.

Más allá de la incógnita y el seguimiento día a día sobre “Pucho”, el resto del once no tendría demasiadas dudas. Eros Mancuso estará en el lateral derecho, Santiago Núñez seguirá en el equipo junto a Marcos Rojo que abrirá su tercer ciclo en Estudiantes, mientras Gastón Benedetti ocupará el lugar del suspendido Tomás Palacios. En la delantera, Tiago Palacios volvería a la titularidad, acompañado de Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.