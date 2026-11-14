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Estudiantes 2027

De yapa se aseguró jugar otro torneo: la Recopa

Por Redacción

La consagración en Córdoba no solamente le permitió a Estudiantes sumar una nueva estrella a su historia: le aseguró un lugar en una competencia inédita que la AFA pondrá en marcha en 2027: la Recopa de Campeones, la primera edición.

Se trata de un nuevo torneo oficial que reunirá a los ganadores de tres competencias del fútbol argentino: la Supercopa Argentina, la Supercopa Internacional y la Copa Argentina. De esta manera, el equipo dirigido por el Cacique Medina se convirtió en el segundo clasificado, detrás de Rosario Central, que obtuvo su boleto tras vencer justamente al Pincha.

El tercer participante saldrá de la Copa Argentina 2026: Platense ya tiene asegurado su lugar en la final y espera por el ganador de Boca y Banfield.

La Recopa tendrá un formato particular, siendo tres partidos en estadios neutrales designados por la AFA. El primero enfrentará a Estudiantes con Rosario Central. Luego, el campeón de la Copa Argentina se medirá con el perdedor y, finalmente, jugará ante el ganador.

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