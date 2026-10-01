El abogado platense Adrián Daniel Morales, quien había denunciado ante la Justicia Federal de Santiago del Estero la actuación del VAR durante la final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central, realizó una nueva presentación judicial. Esta vez, pidió que se investigue la conducta de futbolistas del conjunto rosarino durante los festejos por el título.

La presentación fue realizada ante el Ministerio Público Fiscal de Rosario y está vinculada con las imágenes que se difundieron durante la celebración del equipo luego de su consagración. En particular, los jugadores exhibieron un ataúd con una imagen del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, además de distintas inscripciones alusivas al club platense.

Según la presentación de Morales, durante la recorrida que Rosario Central realizó por la ciudad en un micro descapotable se mostró la tapa de un féretro con una fotografía de Verón y la frase “porteño llorón”. Del otro lado aparecía la inscripción “EDLP QEPD” junto a otra imagen del dirigente.

El abogado solicitó que se determine si esa representación de la muerte de una persona identificable mediante un féretro con su nombre e imagen quedó dentro de una expresión de rivalidad deportiva o si puede tener alguna relevancia desde el punto de vista penal.

La denuncia menciona especialmente a Marco Ruben, Franco Ibarra y Gaspar Duarte, aunque alcanza también a cualquier otro jugador que pudiera haber participado de la exhibición.

De acuerdo con el planteo, registros periodísticos habrían identificado a Ruben e Ibarra portando el ataúd, mientras que Ibarra y Duarte habrían participado de su exhibición.

Morales pidió que se determine si esas conductas podrían encuadrarse en el delito de amenazas, previsto en el artículo 149 bis del Código Penal.

El abogado también dejó asentado que su presentación no implica una atribución anticipada de responsabilidad. “No pretendo condenar anticipadamente a ningún jugador”, sostuvo, y señaló que será la Justicia la que deberá establecer qué ocurrió, quiénes participaron, cuál fue el significado de la conducta y si existió responsabilidad penal.

La nueva denuncia se suma a la presentación que Morales había realizado días atrás por la actuación del VAR en la final disputada entre Estudiantes y Rosario Central. En aquella oportunidad, había solicitado que se analizaran los audios de las conversaciones de la terna arbitral y se determinara si podía existir algún delito, sin plantear una modificación del resultado del partido.