Denuncia penal contra el VAR por la final entre Estudiantes vs Rosario Central

La actuación del VAR durante la final de la Supercopa Internacional 2026 entre Estudiantes y Rosario Central, que se disputó el pasado sábado en el Estadio Único Madre de Ciudades, quedó planteada ante la Justicia. Un abogado de La Plata presentó una denuncia penal ante el fuero federal de Santiago del Estero para que se investigue si la intervención del sistema de asistencia arbitral por video se ajustó a los protocolos vigentes y si existieron circunstancias externas que pudieran haber condicionado la decisión.

Según consta en la presentación a la que accedió EL DIA, el objetivo no es solicitar una modificación del resultado deportivo ni que la Justicia reemplace a los organismos encargados de las decisiones arbitrales. En la denuncia, formulada por el letrado Adrián Daniel Morales, se solicita que se investiguen los hechos y que se preserve de manera urgente la evidencia vinculada con la intervención del VAR que terminó con la consagración de Central al imponerse 3-1.

De acuerdo con la denuncia, durante el encuentro se produjo una jugada que inicialmente fue interpretada por el árbitro principal, Darío Herrera, quien decidió no sancionar penal. Posteriormente intervino el sistema VAR, a cargo de Jorge Baliño, con Mauro Ramos Errasti como AVAR. Luego de la revisión, la decisión inicial fue modificada y se otorgó un tiro penal por una supuesta falta de González Pirez a Copetti que terminó ejecutando y convirtiendo el empate parcial el futbolista Angel Di María.

La presentación aclara que la cuestión planteada ante la Justicia no consiste simplemente en cuestionar una decisión deportiva. El denunciante pretende determinar si la intervención del VAR se produjo dentro de los límites establecidos por el protocolo y conocer qué elementos fueron utilizados durante la revisión. Entre otros puntos, solicita establecer qué información recibió el árbitro, qué imágenes fueron utilizadas, qué comunicaciones existieron entre los integrantes del equipo arbitral y si hubo alguna circunstancia externa que pudiera haber influido indebidamente en la decisión.

Quiénes fueron los árbitros involucrados

La denuncia identifica a los integrantes del equipo arbitral que participaron del encuentro. Además de Darío Herrera, señala a Jorge Baliño como árbitro VAR y a Mauro Ramos Errasti como AVAR. También figuran Gabriel Chade y Cristian Navarro, como asistentes, y Maximiliano Manduca, en el rol de cuarto árbitro.

La presentación solicita, además, investigar la eventual participación de autoridades, organismos, funcionarios, operadores o terceros que hayan intervenido en la organización, designación, supervisión o funcionamiento del sistema arbitral y VAR correspondiente al partido.

El escrito establece expresamente que la presentación no atribuye de manera definitiva la comisión de un delito a ninguna persona determinada. El objetivo es que se investiguen determinados hechos y se obtenga evidencia que permita establecer qué ocurrió durante la intervención del VAR. En particular, se plantea la necesidad de determinar si existieron comunicaciones, instrucciones, influencias, beneficios, dádivas, acuerdos u otras circunstancias ajenas al procedimiento reglamentario que pudieran haber condicionado la actuación del sistema.

Uno de los puntos considerados relevantes en la presentación es establecer la ubicación exacta de la infracción, ya que ese elemento resulta determinante para analizar si correspondía la intervención del VAR y, eventualmente, la sanción de un tiro penal.

Piden preservar los audios, imágenes y registros del VAR

Uno de los principales pedidos realizados ante la Justicia es la preservación inmediata de toda la evidencia vinculada con la revisión de la jugada. La denuncia presentada por Morales, solicita conservar las comunicaciones de audio entre el árbitro principal, el VAR y el AVAR, las grabaciones completas de la intervención, las imágenes disponibles en la sala VAR y los distintos ángulos de cámara utilizados. También pide preservar los registros técnicos del sistema, los horarios de inicio y finalización de la revisión, los logs que permitan conocer las operaciones realizadas y los informes confeccionados por el VAR y el AVAR.

A esa documentación se suma el informe arbitral del partido y toda la información relacionada con la designación, las instrucciones, la supervisión y la evaluación del equipo arbitral y del VAR.

Entre las medidas solicitadas, la denuncia pide requerir a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la preservación de los registros audiovisuales, sonoros, electrónicos y documentales relacionados con el sistema VAR utilizado durante el encuentro. También solicita acceder a las grabaciones de las comunicaciones entre Herrera, Baliño y Ramos Errasti, los registros técnicos del sistema, las imágenes disponibles en la sala VAR y la totalidad de los ángulos utilizados durante la revisión. Además, se pide identificar quiénes tuvieron acceso a esos registros después del partido y quiénes fueron responsables de su conservación.

El escrito contempla también la posibilidad de convocar a declarar a quienes puedan aportar información y, si fuera necesario, realizar una pericia informática sobre los registros obtenidos para determinar su autenticidad e integridad.

De esta forma, la presentación solicita que se determine cuál es el órgano judicial competente, teniendo en cuenta que el partido y los hechos denunciados ocurrieron en Santiago del Estero, aunque también podrían existir registros o comunicaciones vinculados con organismos nacionales o radicados fuera de esa provincia. Finalmente, el abogado platense pidió que se dé intervención al Ministerio Público Fiscal, que se ordenen las medidas de investigación y que se analice, a medida que avance el expediente, la eventual responsabilidad penal de quienes pudieran resultar involucrados.

La denuncia también deja abierta la posibilidad de ampliar la presentación respecto de nuevas personas, hechos o calificaciones jurídicas que pudieran surgir durante la investigación.