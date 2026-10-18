Deportivo La Plata es campeón y de Primera

La espera terminó. Deportivo La Plata es de Primera. El conjunto albiazul se proclamó campeón de la Zona B del Torneo Torneo 2026 de la Asociación Platense de Basquetbol, y regresó a la máxima categoría del básquet local luego de 38 largos años.

Si bien el Deportivo ya había asegurado el título una fecha antes de la finalización del campeonato, al derrotar a Asociación Mayo –segundo equipo ascendido–, la gran fiesta se dio en el último juego ante San Vicente. En una noche mágica, a cancha llena y que quedará por siempre marcada a fuego en la retina, el elenco dirigido por Franco Rivarola venció al Depo por 68 a 55, y coronó una campaña inolvidable.

Una de las figuras de la cancha fue Alejo Hernández Abdo, quien no solo aportó 12 puntos en momentos decisivos, sino que también lideró con 9 rebotes y 3 recuperaciones en los minutos más calientes del partido. Asimismo, el trabajo defensivo en conjunto y la serenidad para cerrar las últimas posesiones resultaron determinantes para sentenciar el resultado a favor del Local.

Otro de los momentos más emocionantes de la noche, fue la aparición de la generación del ‘88, el último equipo que logró el ascenso a la elite del básquet platense. Allí, los vigentes campeones posaron con las glorias del Club, quienes fueron reconocidas.

De esta manera, Deportivo La Plata escribe una nueva página dorada en su historia deportiva, luego de 38 años vuelve a competir a la máxima categoría, dejando en claro que el trabajo en equipo y el compromiso dan sus frutos. La noche fue larga y la corona ya descansa en calle 71, junto a la Copa Rodolfo Causa obtenida a principios de año, tras vencer al Club Hogar Social de Berisso, en campo de juego neutral del Club Universitario, con un ajustado resultado de 64-62.