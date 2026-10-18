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FRANCO RIVAROLA, ENTRENADOR DE DEPORTIVO LA PLATA

“Objetivo cumplido, es el trabajo de todo un año”

Por Redacción

La alegría aún perdura. La fiesta continúa y se mezcla con los festejos del Día de la Madre. La sonrisa de los protagonistas que lograron el ansiado ascenso de Deportivo La Plata a la Primera categoría del básquet platense sigue marcada en sus rostros, en el amanecer de este domingo, la misma se asemeja a la de Gardel.

En este contexto, Franco Rivarola, técnico de los albiazules, respira aliviado tras haber alcanzado la meta y expresa: “Objetivo recontra cumplido. Desde marzo hasta hoy, la forma en la que entrenamos mejoró muchísimo. Eso se vio reflejado en los jugadores, en nosotros como entrenadores y también en el club. Fue un año de crecimiento en todos los aspectos”.

En la misma línea, y con un fuerte sentido de pertenencia, añade: “Ser técnico de este club me hace sentir vivo y estaba convencido de que teníamos el plantel como para lograr los objetivos”.

Por su parte, Ciro Timoteo Ramírez, goleador del equipo y de la categoría, con un total de 470 puntos, todavía parece recorrer la cancha envuelto en un vendaval de sentimientos. Con la emoción a flor de piel, señala: “Siento mucha emoción. Me gusta que estén las tribunas completas y llenas de chicos de las categorías formativas, jugadores de las menores junto a sus familias”.

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