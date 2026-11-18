La Selección Argentina cerró su calendario anual con una contundente goleada frente a Costa Rica por 7-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Con una formación renovada y protagonismo de sus figuras jóvenes, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni impuso condiciones desde el inicio para dejar atrás la reciente caída ante Uruguay.

El encuentro se encaminó en una primera mitad de alto vuelo ofensivo. Apenas a los 7 minutos, Nico Paz abrió el marcador con un potente zurdazo desde el borde del área tras una asistencia de taco de Enzo Fernández. Si bien el arquero Emiliano “Dibu” Martínez debió intervenir a los 18 minutos para ahogar el empate tras un remate de Josimar Méndez, la Albiceleste mantuvo el dominio territorial.

En el tramo final del segundo tiempo la Selección tuvo una ráfaga decisiva, con tres tantos en menos de diez minutos que no solo liquidaron el partido sino que quedó a un paso de la goleada histórica y con muy buenas sensaciones colectivas.

A los 34 minutos Enzo Fernández filtró un pase en profundidad para la proyección de Agustín Giay, quien envió el centro atrás para que Julián Álvarez definiera el 2-0.

Cuatro minutos después nuevamente Nico Paz se hizo presente en la red tras recibir de Enzo Fernández, eludir su marca en el área y sacar un disparo inatajable.

Lo del jugador de Como, que se fue reemplazado en el entretiempo fue la más grata aparición del año y una muy buena noticia de cara a encontrar al sucesor de Messi. Si bien con estilos diferentes, tiene un enorme potencial que hace ilusionar a todo el Mundo Selección.

En el cierre del primer tiempo Julián Álvarez selló su doblete con un zurdazo al primer palo tras encarar dentro del área. El delantero del Atlético de Madrid, que tuvo un complicado 2026, mostró su furia adentro del área y no perdonó ninguna de las dos veces.

En el inicio del complemento, Scaloni dispuso el ingreso de variantes como Gonzalo Montiel y Franco Mastantuono, mientras el equipo argentino estiraba la diferencia a cinco goles frente a un combinado costarricense conducido por Bryan Ruiz que no logró contener el ritmo local.

Ya con la goleada, en Argentina ingresó Thiago Almada en reemplazo de Enzo Fernández, mientras que en Costa Rica entró Kenay Myrie por Josimar Méndez. Con el mediocampo renovado y la conducción de Mastantuono en la pelota parada, Argentina sostuvo el control del juego y sumó llegadas mediante tiros de esquina frente a una defensa costarricense exigida en el despeje.

Scaloni siguió metiendo cambios en el equipo para no desgastar a sus futbolistas que anoche mismo emprendieron su regreso a Europa en su inmensa mayoría. El equipo terminó en cancha con muchos apellidos algunos poco conocidos, llegó el sexto, por intermedio de Alexis Mac Allister y en el final el séptimo de Franco Mastantuono desde afuera del área.

Con este triunfo en territorio cordobés, donde la Albiceleste sostiene un sólido invicto, el seleccionado nacional concluyó su actividad oficial de 2026 a la espera de la próxima ventana internacional de marzo de 2027. Fue el año de la despedida de Lionel Messi, el año del triunfazo ante Inglaterra en el Mundial y el año que renovó Scaloni de cara a todo lo que se viene en adelante para seguir manteniendo a la Selección en lo más alto. Más allá de este amistoso de poco relieve futbolístico, material hay de sobra para soñar con seguir entre los mejores.