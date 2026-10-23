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Después de un año, Facundo Di Biasi volverá al banco

Por Redacción

Facundo Di Biasi, después de dejar atrás una dura lesión, volverá a ocupar un lugar en el banco de suplentes en el partido de esta tarde ante Sarmiento, por el Clausura.

Di Biasi, que sufrió en septiembre de 2025 una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rotura parcial del ligamento lateral interno y una lesión en el menisco externo de la rodilla derecha. Fue intervenido y tuvo una prolongada recuperación

Formado en la cantera de Gimnasia, Di Biasi participó recientemente de varios partidos en la Reserva, sumando minutos y rodaje. Y ayer, fue convocado por el entrenador Ariel Pereyra para que integre el banco de suplentes después de un año.

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