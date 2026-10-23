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Gimnasia: va por una victoria que lo acerque al objetivo

El Lobo quiere sumar otros tres puntos que lo dejen a tiro de la clasificación a playoff y bien posicionado en la tabla anual para volver a disputar una competencia continental el año próximo

el chelo marcelo torres, una de las cartas de gol de gimnasia / gelp

Por Redacción

Un triunfo trae otro triunfo, dice un refrán futbolero... Eso es lo que quiere lograr el conjunto conducido por Ariel Pereyra frente al Verde de Junín. Tras la agónica victoria frente a Huracán de la fecha pasada, ahora Gimnasia quiere cortar la racha de empates en el Juan Carmelo Zerillo, donde no gana desde la jornada 8, cuando derrotó a Tigre 2-1.

Ubicado en el cuarto lugar del grupo B con 22 puntos, si bien esta todo muy apretado en esa zona, de ganar, el equipo tripero quedaría a las puertas de la clasificación a los playoff a falta de dos fechas por disputarse. A su vez, necesita de los tres puntos para seguir metido en puestos de clasificación a Copa Sudamericana en la tabla anual.

En relación a los once, el Pata, de no mediar ninguna novedad de último momento, repetiría los nombres que le ganaron en Parque Patricios 2-1 al Globo el jueves pasado.

Por su parte, la escuadra dirigida por Facundo Sava, ex atacante y DT albiazul, llega también en zona de clasificación para la siguiente ronda del Torneo Clausura un punto por detrás del conjunto mens sana. Los juninenses hace tres partidos que no pierden en el campeonato y en la fecha pasada igualaron 1-1, con polémica incluida, frente a Barracas Central.

Para visitar 60 y 118, el Verde no presentaría demasiadas variantes en relación a quienes igualaron con el Guapo.

Por otra parte, el club de la ciudad de Junín, buscará cortar una larga racha sin poder ganarle al Lobo como visitante, algo que logró por última vez en la Copa de la Liga 2022, cuando se impuso 3-1. Además, Gimnasia acumula cuatro duelos consecutivos sin caer frente al Verde, con dos triunfos y dos empates.

Así, ambos pondrán mucho en juego. Sarmiento deberá sumar de a tres si quiere superar al Tripero en la tabla, mientras que el conjunto mens sana quiere extender su invicto en el campeonato y hacerse fuerte en su casa, donde sólo perdió un partido en lo que va del campeonato, por la sexta fecha ante Gimnasia de Mendoza.

El Lobo con una victoria seguirá dependiendo de si mismo de cara a las últimas dos fechas, donde tendrá que visitar al ya descendido Estudiantes de Río Cuarto y cerrará siendo anfitrión de Belgrano, para buscar quedar lo más arriba posible en la zona B y comenzar los playoff jugando en casa.

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