Domínguez Ávila a la espera de una resolución

Días de incertidumbre atraviesa el delantero juvenil de Estudiantes, Franco Domínguez Ávila, luego de que se viralizara una imagen junto a su hermano Gastón —defensor de Rosario Central— celebrando la obtención de la Supercopa Internacional ante el Pincha.

Por el momento, no hubo sanciones oficiales para el atacante. Sin embargo, desde la dirigencia albirroja resolvieron que cualquier determinación quede en manos de la coordinación de fútbol juvenil.

Cabe recordar que días atrás, durante el partido de Reserva frente a Defensa y Justicia en City Bell, Domínguez Ávila acompañó al plantel detrás del alambrado, intentando mantener un bajo perfil.

De esta manera, en los próximos días, Estudiantes tomará una decisión con respecto al futuro del goleador de la Reserva.