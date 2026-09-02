Duelo de candidatos: Boca-Vélez, por el pase a Cuartos

Boca se enfrentará esta noche con Vélez, en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.

El choque entre el Xeneize y el Fortín asoma como el enfrentamiento más atractivo de la llave de octavos. El ganador de este cruce eliminatorio avanzará directamente a la ronda de los ocho mejores para medirse ante Racing, que ya se clasificó luego de eliminar a Belgrano.

Todos estos equipos están del lado más “complicado” de la llave de Copa Argentina mientras que del otr lado Estudiantes, Platense, Inderpendiente Rivadavia y Atlético Tucumán luchan por meterse en la final.

Boca llega a este encuentro en medio de un muy discreto semestre, en el que solo ganó dos partidos en lo que va del Torneo Clausura y se encuentra en la octava posición de la Zona A, por lo que estaría clasificando con lo justo a los playoffs.

El Xeneize, que es dirigido por Rodolfo Arruabarrena, también está en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, instancia en la que se enfrentará con San Pablo.

En su camino hacia esta instancia en la Copa Argentina, Boca derrotó a Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy (2-0) y a Sarmiento de Junín (2-0).

Para Boca esta competencia tiene mucho por valor por varios condimentos. Por un lado porque la gestión de Juan Román Riquelme necesita sumar un título luego de varios años de sequía, pero al mismo tiempo porque le permitirá asegurarse un lugar en la próxima Copa Libertadores sin tener la obligación de ganar el Clausura, la tabla Anual o la Copa Sudamericana.

Vélez, por su parte, es uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, ya que está en la pelea por la primera posición en la tabla anual que entrega el título de Campeón de Liga, mientras que en el Torneo Clausura está cuarto en la Zona A. Sin embargo, atraviesa una curiosa sequía, debido a que empató en sus últimas cuatro presentaciones.

En las rondas previas en la Copa Argentina, el “Fortín” goleó 4-1 a Deportivo Armenio y luego le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta.

Boca y Vélez ya se enfrentaron durante este semestre. Fue hace poco menos de un mes, por la cuarta fecha del Torneo Clausura, y el partido terminó igualado 1-1.

Boca Juniors llega entonado tras ganar en el torneo local, aunque sufrió la baja de última hora de Milton Delgado por lesión, recuperando a defensores como Leandro Lozano y Marco Pellegrino. Por su parte, Vélez se presenta como invicto del certamen local y con la base titular dispuesta por el Mellizo Guillermo.