Milton Delgado, baja a último momento

El entrenador Xeneize Rodolfo “Vasco” Arruabarrena dio la lista de convocados con los que buscará conseguir el boleto que lo lleve a los cuartos de final de la Copa Argentina, pero tuvo una baja sensible en el mediocampo: Milton Delgado.

El jugador surgido en las inferiores del Xeneize habría sufrido molestias en el último entrenamiento, el cual no pudo terminar. En las próximas horas deberá hacerse los estudios correspondientes para detectar la gravedad de la lesión muscular que lo dejó fuera del partido contra Vélez. La idea es cuidarlo para los duelos por Copa Sudamericana ante San Pablo.

Boca presentó, ayer a los 26 convocados para enfrentar al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto por los octavos de final de la Copa Argentina. Entre ellos sufrió la baja sensible, a último momento, el mediocampista surgido de las inferiores del club, Milton Delgado, quien no pudo terminar los entrenamientos previos al viaje a Córdoba, que se realizó en horas del mediodía.

El entrenador de Boca Arruabarrena, decidió darlo de baja de la lista para priorizar la recuperación de Delgado, que deberá esperar los resultados de los exámenes a realizarse. A priori se estima que podría tratarse de una sobrecarga muscular que viene arrastrando en los últimos dos partidos; desde el entorno del club esperan que no sea una lesión grave como un posible desgarro.

En el caso de que sea este último, priorizarán la rehabilitación para que pueda llegar al partido de ida contra Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y podría perderse el viaje para enfrentar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Pero si los organismos de seguridad dan el ok podría haber hinchas visitantes y jugarse en el Malvinas Argentinas.

En tanto Adam Bareiro fue operado con éxito de una hernia de disco lumbar y se perderá el resto de la temporada 2026. El delantero de 30 años arrastraba dolores persistentes en la espalda que no habían cedido con los tratamientos médicos conservadores previos.