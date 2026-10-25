Duelo de grandes Boca quiere sostenerse bien arriba en la Anual

Tarde de clásico en Avellaneda. Desde las 17 en el Estadio Libertadores de América, Independiente recibe a Boca por la fecha 14 del Torneo Clausura. Nazareno Arasa será el encargado de impartir justicia, en tanto que estará secundado desde el VAR por Adrián Franklin. Televisa ESPN Premium.

El Xeneize llega envalentonado al Infierno luego de acceder a la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, sigue prendido al campeonato local, ya que quiere asegurar su clasificación a los playoffs, al mismo tiempo que buscará defender el primer lugar de la Tabla Anual. Puesto que le otorga el título de Campeón de Liga y lo clasifica instantáneamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Por su parte, el Rojo va a los tumbos. Viene de igualar 1-1 en pasado fin de semana en el clásico de la capital nacional del fútbol ante Racing en el Cilindro de Avellaneda. A su vez, el Diablo se encuentra en la puerta para avanzar a la siguiente instancia del certamen. De esta manera, sumar de a tres en casa sería clave para no perder de vista el objetivo.

De cara a este encuentro, el entrenador de Boca, Rodolfo Arruabarrena, piensa en cambios con respecto al equipo que venció por 3 a 1 a Vasco da Gama, ya que quiere darle descanso a algunos futbolistas por la seguidilla que tuvieron.

En este sentido, Lautaro Blanco ni siquiera forma parte de la lista de convocados, por lo que la primera variante se dará en el lateral izquierdo, para darle ingreso a Malcom Braida. El resto de la defensa sería la misma que estuvo presente en el Maracaná ante el Cruzmaltino el pasado martes.

Pasando a la mitad de la cancha, Arruabarrena aún tiene una duda. La misma es la presencia de Leandro Paredes, quien se está terminando de recuperar de un desgarro, o si bien permanece Rodrigo Battaglia, que terminó el duelo copero.

En la ofensiva podría darse una última variante. Leonel Flores podría salir del once para darle ingreso a Alan Velasco.

Por su lado, Jadson Viera, el entrenador del Rojo, podría realizar algunos retoques. Matías Abaldo se metería en lugar de Luciano Cabral, aunque tampoco se descarta una línea de cinco defensores. COn respecto al resto del equipo, respetaría la base que viene de igualar 1-1 ante la Academia.

Con estos condimentos, Independiente y Boca se cruzan en una nueva edición del clásico. Con objetivos similares, se espera un juego con promesa de buen fútbol. El partido va desde las 17 en Avellaneda.

Rodolfo Arruabarrena prepara cambios y mantiene dos dudas en el equipo titular