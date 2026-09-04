Duro golpe para Gasly y Alpine en la F1: lo bajaron del podio del GP de Mónaco

La escudería francesa Alpine, en la que compite el argentino Franco Colapinto, recibió una muy dura noticia en la previa del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Esto se debe a que la FIA decidió quitarle al francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto, el podio que había conseguido hace casi tres meses en el Gran Premio de Mónaco.

Gasly había finalizado tercero en dicha carrera, aunque la FIA lo hizo caer al séptimo puesto por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Luego de que Alpine apelara esta decisión, el ente máximo del automovilismo mundial dio marcha atrás en esta decisión y le reconoció el tercer lugar al francés.

Sin embargo, la FIA protagonizó un nuevo papelón al dictaminar que las sanciones siguen vigentes, lo que significó un baldazo de agua fría tanto para Gasly como para Alpine.

Esta decisión afecta al francés, ya que perdió nueve puntos y ya que tenía 44 unidades y ahora tiene 35. Pero también tiene un grave efecto negativo en Alpine, debido a que perdió mucho terreno en la disputa con Racing Bulls por finalizar quinto en el campeonato de constructores.

De todas maneras, y pese a lo dura que fue esta noticia para Alpine, aún quedan 12 fechas en el campeonato y la escudería francesa tendrá muchas oportunidades para sumar puntos en los próximos Grandes Premios y así ilusionarse con recuperar la quinta plaza.

De hecho, tanto Gasly como Colapinto cuentan con el nuevo paquete de mejoras de Alpine en el GP de Italia, por lo que tendrán muy buenas chances de sumar puntos este fin de semana.