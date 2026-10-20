El Balance dio déficit y aumento del pasivo

La CD de Gimnasia dio a conocer los números del Balance del ejercicio 139 cerrado el pasado 30 de junio en la previa de la Asamblea Anual Ordinaria que se desarrollará mañana desde las 18.00 en la sede social.

El ejercicio -que va desde el 1 de julio de 2025 hasta el 30 de junio de 2026 y abarca los cinco meses finales de la gestión Cowen y los siete primeros de Anacleto- cerró con un déficit de casi $1.982 millones y un pasivo total de 22.640.072.783 de pesos.

▪️ La mayor preocupación es el pasivo corriente -la deuda exigible en el plazo de un año- que alcanza los $18.676.244.666.

Estos números marcan un aumento importante en relación al ejercicio anterior, en el que el pasivo total fue de 14.173.650664 pesos mientras que el pasivo corriente hace un año ascendía a poco más 9.453 millones de pesos.

Desde la actual conducción explicaron que el balance deficitario se explica principalmente “por la caída de más de 6 mil millones de pesos en ingresos por venta de futbolistas respecto del ejercicio anterior”.

Además, del análisis de los números se desprende que la actual conducción asumió con 23.3 millones de pesos en caja y con compromisos de corto plazo de alrededor de 4.067 millones de pesos.

En las consideraciones posteriores al cierre del ejercicio, el 28 de agosto de 2026, el club concretó la transferencia a Argentinos Juniors del 50% restante de los derechos económicos de Alan Lescano por U$S 1.916.000 pagaderos en ocho cuotas mensuales de 239.500 dólares cada una, la última de ellas con vencimiento al 15 de julio de 2027. El convenio tiene una cláusula de aceleración por la cual en caso de venta a un tercer club, la dirigencia del Bicho debía cancelar el saldo total dentro de los cinco días corridos, cosa que no sucedió con la venta al fútbol brasileño.

En cuanto a Matías Abaldo -hoy en Independiente- el club mantuvo un compromiso estipulado por contrato con Defensor Sporting, por el cual, ante una eventual venta del futbolista, le corresponderá el 34,5% del monto total de la operación o, en su defecto, una cláusula de indemnización de 800.000 dólares.

Al cierre del ejercicio existen 32 causas judiciales en trámite con montos reclamados por $ 333.017.328 y U$S 30.000, y nueve causas de monto indeterminado, una de ellas con sentencia condenatoria. El Club registró una previsión de $ 17.180.782 y juicios a pagar por $ 5.907.895 correspondientes a las sentencias y acuerdos que estima abonar en el ejercicio siguiente

▪️ Desde la dirigencia remarcaron que “las deudas laborales y previsionales bajaron de $4.907 a $3.058 millones y que los socios activos pasaron de 37.306 a 39.003”.

En cuanto al presupuesto para el actual ejercicio, se proyecta un superávit de $5.707 millones, con ingresos estimados de $8.173 millones en ventas de jugadores y $3.566 millones por competencias internacionales.