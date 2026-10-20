El triunfo ante Huracán lo salvó en una fecha con resultados negativos

El cabezazo de Germán Conti fue un desahogo en el Ducó y un alivio cuando durante el fin de semana ganaron Instituto, Boca, Argentinos, Lanús, Rosario Central, Vélez y River. El punto ante el Globo le hubiera sumado poco.

Gracias a la victoria, Gimnasia arrastra siete fechas in perder y -con 22 puntos- está metido bien adentro de la clasificación entre los ocho mejores del Grupo B. Y en la tabla anual, le sacó tres puntos a Estudiantes, que se quedaría fuera de la Sudamericana a la espera del corrimiento -al menos- por el cupo del campeón del torneo actual y el ganador de la Copa Argentina. Destrás de Estudiantes están Independiente y Defensa, ambos 5 puntos abajo del Lobo con 9 por jugar.

Tras el descanso del fin de semana, el plantel albiazul volvió a las prácticas en Estancia Chica con ejercicios físicos y distintos trabajos con pelota. Sin Agustín Colazo n Bautista Barros Schelotto (se terminó su año futbolístico), el Pata Pereyra podría repetir equipo el viernes ante Sarmiento en el Bosque.

NUEVO RECLAMO DE UTEDYC

La seccional La Plata del gremio manifestó” su más enérgico rechazo” al incumplimiento en el pago de haberes de los trabajadores albiazules.

Según dichos del gremio, “se habían iniciado, a pedido de la dirigencia del Club, instancias de diálogo por fuera del Ministerio de Trabajo” y los incumplimientos llevaron al sindicato a retirarse de la mesa de diálogo.

Según manifestaron “tomarán las acciones gremiales y la correspondiente denuncia ante el ministerio” y hacen responsables a las autoridades del club “por la incertidumbre y la angustia generada en la totalidad de los trabajadores que se ven imposibilitados de hacerle frente a los gastos de la vida cotidiana, en un contexto desfavorable para el conjunto de la sociedad”. Hasta ahora, los empleados solo recibieron el 25% del pago del salario correspondiente al mes de septiembre, por lo que continúa habilitada la retención de tareas.