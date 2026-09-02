Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
EL PEDIDO POPULAR ES QUE SE QUITE LA 10, PERO ASOMA COMPLEJO POR PARTE DE FIFA

El clamor para que se retire la diez

Archivo

Por Redacción

Así como ocurrió una vez que Diego Armando Maradona dejó de vestir la camiseta del seleccionado argentino, ahora la historia volvió a repetirse una vez que Lionel Messi anunció el fin de su camino utilizando los colores celeste y blanco.

En su momento, cuando Diego dejó de jugar para la albiceleste, se pudo implementar la no utilización del dorsal número 10 pero sólo en amistosos y partidos de Eliminatorias para lo que sería la cita mundialista en Corea - Japón 2002. Esta fue una medida impulsada por Julio Humberto Grondona, que también acercó a la FIFA la posibilidad de que Argentina en la Copa del Mundo disputada en continente asiático pudiera utilizar una numeración que no incluyera el 10 y así homenajear al capitán y campeón en México ‘86.

Si bien inicialmente se le realizó un guiño favorable al ex presidente de AFA que supo también ser vicepresidente de FIFA, todo eso cambió a pocos días del primer encuentro ante Nigeria, donde los dirigidos por Marcelo Bielsa abrieron el grupo, debido a ello, en ese Mundial el mítico número 10 fue portado por Ariel “Burrito” Ortega.

Luego, en 2006, ese dorsal lo heredó Juan Román Riquelme y a partir de 2010 Lionel Messi lo tomó para no soltarlo más.

De esta manera, el clamor popular pidió por retirar la casaca 10, pero con este antecedente de FIFA en su momento, es algo que parece bastante difícil, aunque si seguramente es algo que se podrá implementar en partidos amistosos.

Sin embargo, es una decisión que como lo fue en su momento con Maradona, ya generó debate y detractores. Por ahora, desde AFA nadie se ha expresado en relación a esta posibilidad.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?