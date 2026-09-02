El clamor para que se retire la diez

Así como ocurrió una vez que Diego Armando Maradona dejó de vestir la camiseta del seleccionado argentino, ahora la historia volvió a repetirse una vez que Lionel Messi anunció el fin de su camino utilizando los colores celeste y blanco.

En su momento, cuando Diego dejó de jugar para la albiceleste, se pudo implementar la no utilización del dorsal número 10 pero sólo en amistosos y partidos de Eliminatorias para lo que sería la cita mundialista en Corea - Japón 2002. Esta fue una medida impulsada por Julio Humberto Grondona, que también acercó a la FIFA la posibilidad de que Argentina en la Copa del Mundo disputada en continente asiático pudiera utilizar una numeración que no incluyera el 10 y así homenajear al capitán y campeón en México ‘86.

Si bien inicialmente se le realizó un guiño favorable al ex presidente de AFA que supo también ser vicepresidente de FIFA, todo eso cambió a pocos días del primer encuentro ante Nigeria, donde los dirigidos por Marcelo Bielsa abrieron el grupo, debido a ello, en ese Mundial el mítico número 10 fue portado por Ariel “Burrito” Ortega.

Luego, en 2006, ese dorsal lo heredó Juan Román Riquelme y a partir de 2010 Lionel Messi lo tomó para no soltarlo más.

De esta manera, el clamor popular pidió por retirar la casaca 10, pero con este antecedente de FIFA en su momento, es algo que parece bastante difícil, aunque si seguramente es algo que se podrá implementar en partidos amistosos.

Sin embargo, es una decisión que como lo fue en su momento con Maradona, ya generó debate y detractores. Por ahora, desde AFA nadie se ha expresado en relación a esta posibilidad.