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CON SU CAPÍTULO EN LA ALBICELESTE CERRADO, SE ABOCARÁ DE LLENO AL INTER MIAMI

Messi: cómo sigue la vida del 10 tras su adiós

Todavía con el retumbe de la noticia que sacudió a Argentina y al mundo entero, la pregunta será que pasará una vez finalizada la competencia con el Inter. ¿Se retirará del fútbol?

Lionel Messi, por lo pronto, seguirá jugando en Inter de Miami / AFP

Por Redacción

Lionel Messi provocó con su anuncio de que dejará de vestir la camiseta de la Selección Argentina un verdadero cimbronazo, no porque no sea esperable, si no por el hecho de que con dicha noticia, el astro argentino comenzó a construir su retiro del fútbol. Cuando se especulaba con que pueda llegar a jugar la próxima Copa América al menos, el capitán campeón del mundo en Qatar 2022 hecho por tierra esa posibilidad.

Ahora, lo que se le vendrá a “Lio” de acá en más será abocarse a su equipo, el Inter Miami de la MLS con quien tiene contrato hasta 2028. Su compromiso más próximo será por la fecha 23 del certamen estadounidense, cuando las Garzas reciban en su nuevo estadio al Atlanta United, buscando acercarse al líder de la conferencia este, el Nashville SC, que por el momento le saca una ventaja de diez unidades.

Sin embargo, lo del ex Barcelona y PSG será una cuestión de día a día, ya que el hecho de que tenga contrato hasta fines de 2028 con la escuadra de Miami no quiere decir necesariamente que seguirá hasta esa fecha jugando con la camiseta rosada del club donde una de sus caras más visibles es David Beckham. Lo cierto es que una vez que el capitán y emblema de la albiceleste decida poner punto final a su carrera, es muy posible que siga ligado al Inter desde un lugar dirigencial.

Por otra parte, algo que levantó mucha polvareda en el día de ayer, fueron las declaraciones del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que declaró en una entrevista radial al ser consultado sobre la chance de que el 10 vuelva a su ciudad: “Estoy muy entusiasmado con eso, con que pueda venir Messi a jugar al menos un tiempo a la ciudad de Rosario. Yo creo que hay una posibilidad de que el mejor jugador del mundo venga a jugar un tiempo aquí en la ciudad de Rosario. Estuve en algunas ocasiones hablando con él y más allá de que no tiene que a mí decirme nada, vi un poquito de entusiasmo en el entorno”.

Además, si bien todavía no hay nada concreto, desde AFA se podría organizar un partido amistoso a modo de despedida, para que quien supo vestir a lo largo de tantos años la casaca celeste y blanca pueda despedirse y recibir las últimas muestras de cariño de los hinchas argentinos dentro de una cancha de fútbol. Todo dependerá del deseo del capitán, pero desde la entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia ya van manejando posibilidades en caso de que la respuesta sea afirmativa y el 10 acepte jugar un último choque con la Selección Argentina, con la cual levantó cuatro títulos y disputó seis Mundiales.

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