A horas de jugar su sexta final de la Copa Libertadores, la historia de Estudiantes en en el certamen continental tiene capítulos inolvidables. Y uno de ellos fue aquella noche del 15 de julio de 2009. En el Mineirao, ante Cruzeiro y en un escenario completamente adverso, el equipo dirigido por Alejandro Sabella consiguió una victoria histórica por 2 a 1 y levantó su cuarto trofeo, el mismo que buscará mañana desde las 17 en el Estadio Centenario de Montevideo, cuando tenga enfrente a otro grande de Brasil: el Palmeiras.

Aquel equipo tenía una identidad muy marcada, una fortaleza colectiva que se hizo todavía más evidente en los momentos difíciles y un entrenador que supo encontrar las claves para afrontar una final de semejante exigencia. Tiempo después, el propio Sabella -8 de diciembre de 2020reveló algunos de los secretos de aquella conquista en una entrevista con El Gráfico, realizada a comienzos de 2010, que vale la pena recordar en vísperas de otra cita con la historia.

Una de sus confesiones más llamativas tuvo que ver con la impresión que le había dejado Cruzeiro durante la fase de grupos. Estudiantes había goleado 4 a 0 al conjunto brasileño, pero el resultado no modificó la consideración que el cuerpo técnico tenía sobre su rival. "En la fase de grupos les ganamos 4-0 y las conclusiones con el cuerpo técnico fueron dos: 1) Ojalá no tengamos que jugar nunca más con este equipo; 2) Estos llegan a la final", recordó Pachorra. Y agregó: "Nos pareció un equipazo, más allá del resultado, que había sido medio mentiroso".

La evaluación de Sabella anticipaba la dificultad que tendría la definición continental. Cruzeiro era un adversario de jerarquía y Estudiantes debía prepararse para una serie en la que no podía confiarse por los antecedentes.

El golpe de la final perdida ante Inter que sirvió como aprendizaje

La final de ida, disputada en el estadio Ciudad de La Plata, terminó 0 a 0. El resultado dejó la definición abierta y trasladó toda la presión al Mineirao, donde el Pincha necesitaba conseguir una victoria para quedarse con el título. Sabella también recordó cómo había quedado el plantel después de aquel primer encuentro y reconoció que una experiencia anterior había tenido un peso importante en la preparación emocional del equipo: la final de la Copa Sudamericana 2008, perdida ante Inter de Porto Alegre en el Beira-Rio.

"Muertos, no; sí golpeados, y también fuertes. Influyó mucho la experiencia que el grupo vivió el año anterior en el Beira Río. Eso les jugó en la cabeza, sin duda", explicó. Aquella derrota había dejado una enseñanza que el equipo pudo aprovechar en la definición de la Libertadores. Estudiantes sabía que debía sostener la concentración y no dejarse dominar por el contexto.

El secreto de Sabella: mantener el equilibrio emocional

Para el entrenador, una de las claves de la final estaba en la fortaleza mental. No alcanzaba con tener buenos futbolistas, una idea de juego definida y capacidad para competir. También era necesario conservar la tranquilidad cuando el partido presentara dificultades. "La mente, el equilibrio emocional son fundamentales. Mantener el equilibrio, que en general es lo primero que se pierde, es la clave, tanto si te va bien como si te va mal", sostuvo.

En esa misma reflexión, Sabella hizo hincapié en la importancia de no perder el orden ante las adversidades y evitar situaciones que pudieran perjudicar al equipo. "No desorganizarse ante una adversidad ni hacerse amonestar. La falta de equilibrio ante un equipo brasileño, y encima bueno, es mortal", advirtió.

El desarrollo de la final terminó dándole la razón. Cruzeiro abrió el marcador y puso en aprietos al conjunto albirrojo, pero Estudiantes reaccionó rápidamente y consiguió el empate. Para Sabella, ese momento fue determinante desde lo anímico. "El equipo sintió el cimbronazo y por suerte empató rápido. Ese sí fue un golpe enorme para ellos", analizó.

La mística de Estudiantes, según Alejandro Sabella

La conquista de 2009 también estuvo atravesada por una identidad que excedía lo futbolístico. Sabella entendía que la historia del club, sus referentes y el sentido de pertenencia formaban parte de una construcción colectiva que se transmitía de generación en generación.

Al recordar el regreso del plantel a La Plata después de la consagración, el entrenador destacó especialmente la reacción de los hinchas. "Me conmovió la gente, cuando llegamos acá: Ezeiza, la caravana y la plaza. Todo. Muchos autos que iban en sentido contrario y eran de otros equipos tocaban bocina y saludaban", contó.

Consultado sobre el significado de la mística albirroja, Pachorra dejó una de las definiciones más recordadas de aquella entrevista: "Es difícil definir algo que se siente, se palpa, se respira".

Y profundizó con una descripción de las pequeñas costumbres que, para él, explicaban la identidad del club: "La mística es un pensamiento, son jugadores que vienen al comedor en ojotas a pedir agua para el mate, son los cuadros colgados en la concentración, los nombres de Zubeldía y Prátola en las placas que bautizan distintos lugares".

Aquella explicación sintetizaba la manera en que Sabella concebía a Estudiantes: un equipo que se alimentaba de su historia, respetaba sus raíces y encontraba en la unión del grupo una de sus principales fortalezas.

Fue así que, en las puertas de una nuneva final de Libertadores, este sábado ante Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo, la Copa de 2009 quedó para siempre en la memoria del pueblo pincharrata. Pero las palabras de Alejandro Sabella permiten volver a mirar aquella conquista desde otro lugar: detrás de los goles, los festejos y la vuelta olímpica en Brasil hubo una preparación minuciosa, una lectura inteligente del rival y una convicción que el entrenador resumió en una idea: mantener el equilibrio cuando todo parece estar en contra. Y todo Estudiantes espera repetir mañana el mismo plan de Pachorra.