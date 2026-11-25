La clasificación tripera a los cuartos de final del Clausura tuvo todos los condimentos: resultado cambiante, polémicas arbitrales y un clima cada vez más caliente que terminó eclosionando con una cargada del colombiano Harlen Castillo, que hizo una minibicicleta sobre la pelota que terminó de desbocar a los jugadores de Newell’s.

A Castillo no se lo vio empujar ni golpear, como si pasó con los futbolistas rojinegros. Sin embargo, vio la roja y se quedó al margen de los cuartos de final de un modo insólito. El informe del árbitro Nicolás Ramírez expuso los motivos de la tarjeta roja. El colombiano fue expulsado por emplear lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y el texto agregó que el arquero “actuó de manera ofensiva y humillante hacia los rivales, lo cual generó malestar y provocó que intentaran agredirlo, desencadenando la pelea generalizada entre los planteles”.

Cuando Ramírez finalizó el partido, varios jugadores de Newell’s fueron directamente a buscar a Harlen Castillo. Hubo empujones, insultos y golpes, mientras algunos jugadores triperos (caso Enzo Martínez) intentaban proteger al golero, que se fue anticipadamente al tunel acompañado por Nelson Insfrán.

Antes, de su salida del campo de juego, el árbitro Nicolás Ramírez le mostró la roja directa. Una chiquilinada del colombiano, que -si se quiere mostrar en el fútbol argentino- equivocó los caminos. Por una acción innecesaria en un partido de clima pesado, se pierde el partido de cuartos de final del torneo. De todos modos, una vez finalizado el encuentro, se supo que Castillo había sufrido una fractura del dedo meñique de la mano derecha, lo cual también lo hubiera marginado del choque ante Boca Juniors o Independiente Rivadavia.

El escrito del juez principal fue aún más duro con los jugadores visitantes. A las expulsiones de Jerónimo Russo y Martín Ortega y un integrante del cuerpo técnico de Kudelka, Tomás González (por protestas reiteradas), el juez principal agregó en su informe las expulsiones de Lucas Carrizo y el arquero suplente Gabriel Arias.

Carrizo fue informado “conducta violenta” ya que sujetó a Castillo de la camiseta, empujó a varios adversarios y le aplicó un violento cabezazo en el rostro a Marcelo Torres. Tras la expulsión -Ramírez le mostró la tarjeta en el campo- Carrizo protestó de manera airada y le aplicó “un golpe en el brazo” al árbitro, provocando “que la tarjeta cayera al suelo, antes de que debiera ser retirado del lugar por varios jugadores”.

Gabriel Arias también fue expulsado por “conducta violenta”, ya que ingresó al campo de juego a increpar al arquero de Gimnasia, a quien sujetó “de la camiseta” hasta que fue separado por los más calmados. Sin dudas, un informe duro que habla también de un arbitraje que dejó dudas en la manera de conducir el juego.

Harlen Castillo vio la roja directa, aunque se espera que reciba solo una fecha de sanción