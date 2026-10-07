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El emotivo video de la Selección para agradecerle a su capitán

Así empieza el video que publicó la selección en homenaje a Messi

Por Redacción

La Selección le dedicó un emotivo video a Lionel Messi en la previa de su despedida, donde le agradeció “por hacernos mejores a todos”.

“Cuenta la historia que un pibe nacido en Rosario llegó para cambiarnos la vida. Pero no solo por los 125 goles o por la magia de esos tiros libres. Había algo mejor, algo que ningún diario llegó a documentar”, comienza el video. Y continúa: “Leo, ¿sabés por qué sos el mejor del mundo? Porque en estos 22 años nos hiciste mejores. Mejores padres, mejores hijos, mejores compañeros de vida”.

Además, se hace énfasis en este aspecto: “Ese es otro título más. Nos hiciste mejores nietos con cada dedicatoria a tu abuela. Nos hiciste mejores ante la adversidad porque a pesar de todo lo que te estaba pasando nos llevaste otra vez a la final de un Mundial. Mirá si eso no nos va a hacer mejores. Nos hiciste mejores con pocas palabras, cuando pusiste la historia en su lugar ante los ojos del mundo”.

“Cuando dormiste abrazado a esa copa, porque nos enseñaste que nunca es tarde para soñar. Gracias Leo. Gracias por los títulos, por los goles. Pero tu legado va mucho más allá. Porque cuando nos pregunten qué es Leo Messi para nosotros, ¿sabés qué vamos a decir? El mejor de todos. Porque nos hizo mejores a todos”, finaliza el emotivo posteo dedicado al mejor jugador de la historia del fútbol.

El video, uno de los tantos que se publicaron, fue posteado en las redes sociales de la Selección en Instagram y tuvo miles de likes y republicaciones.

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