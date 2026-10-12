El equipo del Pata volvió a las prácticas en Estancia Chica

El plantel albiazul retomó los entrenamientos en Abasto con vistas el partido del próximo jueves a las 20.00 ante Huracán en el Palacio Ducó. En el primer ensayo de la semana corta, hubo tareas regenerativas desde lo físico para los titulares que igualaron ante Atlético Tucumán mientras que el resto de los futbolistas llevaron adelante distintos ejercicios con pelota.

Bautista Barros Schelotto será baja por una subluxación de hombro, una molestia que arrastraba desde el partido ante Independiente Rivadavia y que se profundizó ante los tucumanos. Alexis Steimbach, que perdió el puesto tras el partido por la Copa Argentina ante Deportivo Riestra, volverá a ser parte del once inicial.

Pedro Silva Torrejón y Jeremías Merlo volvieron a trabajar con el grupo tras superar sendas lesiones. En el caso del lateral izquierdo, se perfila para reemplazar a Matías Melluso en Parque Patricios.

Las otras cuestiones que deberá definir Ariel Pereyra son el sistema táctico -si cambia es muy probable que Agustín Colazo deje la formación inicial- y el arco. Mateo Seoane pelea por volver a ser parte del equipo para fortalecer el centro del campo y que Nacho Fernández no deba retroceder en el campo de juego. En cuanto al arquero, el propio DT dijo quie hablaría en la semana con el cuestionado Nelson Insfrán, por lo que no habría que descartar la chance para Harlen Castillo, más allá de que los cambios en el arco no son tan habituales.