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FUE SU PRIMER PARTIDO ENTRE LOS ONCE INICIALES DESDE SU REGRESO EN 2025

Matías Melluso: “Entiendo el enojo de la gente pero hicimos todo”

El lateral volvió a la titularidad después de mucho tiempo, lamentó los puntos perdidos ante los tucumanos y se fue con la conciencia tranquila. “Lo buscamos por todos lados”, expresó el defensor

Matías Melluso volvió a jugar como titular después de mucho tiempo

Por Redacción

Matías Melluso fue titular por primera vez desde su regreso a Gimnasia en 2025. El lateral cumplió en klugar de Pedro Silva y dejó sus impresiones tras un emate ante Atlético Tucumán que llenó de obligaciones al Lobo en el tramo final de la competencia.

- ¿Qué análisis hacés de este cuarto empate consecutivo?

- La estadística la podés mirar del lado que sea, puede ser bueno o malo. Intentamos ganar en cada cancha, nos plantamos de la mejor manera, jugamos contra grandes rivales. Contra Atlético Tucumán intentamos por todos lados, ellos se encontraron con un golazo y por suerte no fue una catástrofe, pudimos sacar un punto.

- ¿Qué evaluación hiciste de esta vuelta a la titularidad después de bastante tiempo?

- Con sensaciones buenas. Sé que tuve imprecisiones pero son cosas normales de una persona que no juega hace mucho tiempo. Contento por volver a estar dentro de una cancha y también por el debut de Marian (Ojeda) que es un gran chico. Sobre el final salí por un calambre, sabía que Mariano estaba preparado para lo que venía, por eso tomé la decisión de no continuar. Intenté darlo todo al máximo, lo mejor posible y creo que hice un buen partido.

- No merecían perderlo, no jugaron bien y al mismo tiempo habían hecho todo para ganarlo. ¿Un partido un tanto extraño, porque estuvieron a nada de quedarse con las amnos vacías?

- Sí, raro. No sé si diría que no hicimos un buen partido porque tampoco fue malo. Lo intentamos por todos lados. Llegamos varias veces al arco de Atlético e Ingolotti estuvo muy bien.Y los defensores también, sacaron todo. A veces uno piensa que hicimos un mal partido porque no pateaste al arco y ellos también juegan, tienen su mérito. Buscamos por abajo, por arriba y ellos se encontraron con un golazo en una ocasión súper especial. Por suerte pudimos concretar el empate y casi lo ganamos sobre el final.

- ¿Estos rivales como el de Falcioni son equipos más complicados por la forma de cerrarse atrás?

- Obviamente cada equipo tiene su idea, su forma de jugar. Por ago hace tanto tiempo que es técnico Julio. Arma de atrás para adelante y se nota, es un equipo que viene en alza, que está en la semifinal de la Copa Argentina. Por ahí uno en cuanto a nombres dice “era ganable” pero en cuanto a resultados y rendimiento lo vienen haciendo muy bien. Nosotros hicimos todo. Entiendo el enojo de la gente, es normal. Quiere que ganemos, que dejemos de perder puntos, pero a la vez lo dimos todo. En el segundo tiempo ellos no llegaron salvo en la ocasión del gol y en el primero salvo una o dos aproximaciones tampoco tuvieron mucho. No lo ganas, es cierto, pero tampoco lo perdiste.

- ¿Cómo lo viste a Mariano Ojeda?

- Es un gran chico. Le había tocado subir antes, le tocó esta semana. En un chico muy centrado, se lo quiere dentro del grupo. De mi parte yo siempre intento ayudarlo en la medida en que me deja, como también lo hace Pedro. Es algo lindo que debuten chicos del club y lo hagan bien. Ojalá pueda seguir.

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