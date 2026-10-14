Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
BOCA EXTRAÑÓ A LEANDRO PAREDES

El equipo sintió la ausencia del capitán

Valencia inicia un ataque de Boca ante la presencia de Sosa / AP

Por Redacción

Presente en el precalentamiento y luego desde un palco, el capitán y simbólico de Boca, se perdió uno de los partidos más importantes del semestre para el Xeneize, que sintió la falta de un futbolista que además de ser el símbolo dentro de la cancha y de la indiscutible calidad, ordena y maneja a la perfección los momentos y los hilos del encuentro, algo que sin dudas ante Vasco, el once de Arruabarrena no tuvo. Con una mitad de cancha que no fue fuerte en la marca y careció de juego, la escuadra de la Ribera extrañó horrores a Leandro Paredes, que inoportunamente sufrió una lesión muscular ante Instituto, donde fue titular, en una decisión que seguramente el DT azul y oro se cuestionará, ya que perdió a su “as” para las semifinales y de llegar a la cita en Río, no lo hará al cien desde el aspecto físico, además de que Boca tendrá que ir a hacer el desgaste tras caer como en un partido en donde no le salió nada.

¿AL FINAL, SE JUGARÁ EN EL MARACANÁ?

Mientras se jugada anoche la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, entre Boca y Vasco de Gama, el escenario del desquite vuelve a peligrar. Porque Flamengo y Fluminense interpusieron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia para que el encuentro del 20 de octubre no se juegue en el Maracaná.

El consorcio formado por el Fla y el Flu, encargados de la administración del mítico escenario, realizaron esta solicitud horas después de que el tribunal de Río de Janeiro emitiera un fallo favorable a Vasco.

Tras el anuncio judicial, Vasco vendió cerca de 50 mil tickets, una cifra que supera la posibilidad del Nilton Santos (sede alternativa siempre rechazada por el local) de recibir contemplando la gente que también debería sumar de parte de Boca, de unos 4.000 mil simpatizantes. ¿Y ahora...?

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?