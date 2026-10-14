El equipo sintió la ausencia del capitán

Presente en el precalentamiento y luego desde un palco, el capitán y simbólico de Boca, se perdió uno de los partidos más importantes del semestre para el Xeneize, que sintió la falta de un futbolista que además de ser el símbolo dentro de la cancha y de la indiscutible calidad, ordena y maneja a la perfección los momentos y los hilos del encuentro, algo que sin dudas ante Vasco, el once de Arruabarrena no tuvo. Con una mitad de cancha que no fue fuerte en la marca y careció de juego, la escuadra de la Ribera extrañó horrores a Leandro Paredes, que inoportunamente sufrió una lesión muscular ante Instituto, donde fue titular, en una decisión que seguramente el DT azul y oro se cuestionará, ya que perdió a su “as” para las semifinales y de llegar a la cita en Río, no lo hará al cien desde el aspecto físico, además de que Boca tendrá que ir a hacer el desgaste tras caer como en un partido en donde no le salió nada.

¿AL FINAL, SE JUGARÁ EN EL MARACANÁ?

Mientras se jugada anoche la semifinal de ida de la Copa Sudamericana, entre Boca y Vasco de Gama, el escenario del desquite vuelve a peligrar. Porque Flamengo y Fluminense interpusieron una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia para que el encuentro del 20 de octubre no se juegue en el Maracaná.

El consorcio formado por el Fla y el Flu, encargados de la administración del mítico escenario, realizaron esta solicitud horas después de que el tribunal de Río de Janeiro emitiera un fallo favorable a Vasco.

Tras el anuncio judicial, Vasco vendió cerca de 50 mil tickets, una cifra que supera la posibilidad del Nilton Santos (sede alternativa siempre rechazada por el local) de recibir contemplando la gente que también debería sumar de parte de Boca, de unos 4.000 mil simpatizantes. ¿Y ahora...?