El escudo de la Selección y un mensaje de despedida

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video en sus redes sociales a modo de despedida para el astro Lionel Messi, que se retiró de la Selección, en el que se le agradece por haber “defendido siempre” los colores argentinos.

Buscando apelar a la emotividad del momento, una voz en off habla como si fuese el escudo de la camiseta Argentina: “Me cambiaste para siempre, vos me pusiste la tercera estrella”, dice en un pasaje del video que va recorriendo las etapas de “Lio” con la casaca albiceleste.

“Te quiero decir lo mucho que te vamos a extrañar” comienza el mensaje, ya que Messi fue “el que siempre defendió” al escudo llevándolo “con orgullo en el pecho” además de cambiarlo para siempre, a partir de la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022, y su consecuente tercera medalla dorada.

Luego de afirmar que “los dos sabemos que merecíamos alguna más”, haciendo referencia a los dos subcampeonatos mundiales que protagonizó el futbolista en 2014 y 2026, el escudo comentó que “fueron más de 20 años” escuchando los latidos del capitán, que portó las camisetas “15”, “18” y “19” antes de hacerse con el icónico dorsal número “10”.

“No hay foto en la que no estemos juntos, aunque en algún momento pensaste que no era para vos” recuerda el video, que también destaca que Messi y el escudo se cayeron y levantaron juntos, para luego mencionar algunos de los momentos más trascendentales de su carrera internacional, como el triunfo en la final de la Copa América 2021, ante Brasil en el Maracaná, el último penal en Qatar 2022 y el triunfo semifinalista ante Inglaterra, en la última Copa del Mundo.

Por último, el escudo le dio mérito al “10” por la cantidad de gente que utiliza la camiseta argentina alrededor del mundo, y cerró: “Cada vez hay más chicos que se ponen la camiseta y dicen que cuando sean grandes quieren ser como vos. Gracias por unir a todo un país detrás de este escudo”.