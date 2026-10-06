El Fan Fest AFA “Gracias Leo” y el operativo

La Ciudad de Buenos Aires desplegará hoy un operativo de seguridad especial por la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina que abarcará el estadio Monumental y la zona de Ciudad Universitaria (UBA), donde se realizará el Fan Fest AFA “Gracias, Leo”.

El operativo, con cortes de calles, comenzará al mediodía y la previa se hará en el Fan Fest AFA “Gracias, Leo” en el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria; mientras que el estadio de River abrirá a las 16, cuatro horas antes del partido que está programado para las 20.

Uno de los principales momentos será la transmisión en pantalla gigante del partido amistoso Argentina-Benín, aunque desde el mediodía, el Campo de Deportes de Ciudad Universitaria será el escenario del evento público con una jornada especial que se desarrollará hasta las 24 y donde habrá música en vivo, gastronomía, juegos, experiencias interactivas y la participación de artistas, invitados, influencers y streamers.

En el operativo trabajarán más de 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad, junto con personal de seguridad privada, agentes de tránsito y de prevención. Se establecerán tres anillos de seguridad y controles de acceso para verificar las entradas.

También se aplicarán los controles correspondientes al programa Tribuna Segura y al Registro Público de Alimentantes Morosos. El operativo estará coordinado por el Comité de Seguridad en el Fútbol y el Departamento de Conductas Ilícitas en Eventos Masivos.

PRESTIANNI PALPITÓ LA DESPEDIDA DEL “10”

Por su parte, Gianluca Prestianni anticipó cómo se vivirá la despedida de Lionel Messi, en un momento que imagina “duro y lindo a la vez”.

El atacante aseguró que aún no es “consciente” de lo que significa tener tan cerca el retiro del “10” del fútbol internacional, un jugador al que creció viendo jugar e idolatró, como le pasa a la gran mayoría de los jugadores actuales de la “Albiceleste”.