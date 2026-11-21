Esta tarde desde las 17.00, el femenino albiazul finalizará su participación en el Clausura cuando reciba a Independiente en El Bosquecito.

El equipo de Silvana Villalobos tuvo un flojo torneo, viene de igualar 1-1 con Huracán y suma 11 puntos. El Rojo está anteúltimo con 9 y se salvó del descenso por la pesima campaña de Newell’s y Unión en la anual.

Fue un año de mayor a menor. Luego del buen Apertura, todo se desmoronó. Incluso, se desvincularon Eliana Stábile, Lali Esquivel y Sofía Olivera, lo que abre un signo de interrogación para el futuro competitivo.

Los pibes con el Ferroviario

Desde las 9.00, los juveniles del Lobo enfrentarán a Central Córdoba. Las categorías menores serán locales en Abasto, mientras que las mayores se presentarán en Abasto.

En Estancia Chica, la actividad comenzará con la Séptima División conducida por Andrés Ramos y luego jugarán la Octava de Mariano Maida y la Novena de Nicolás Terminiello. En Santiago del Estero, el puntapié inicial será de la Cuarta División dirigida por Ricardo Kuzemka, luego jugará la Quinta del Toto Hernando y cerrará la Sexta de Rodrigo Roselli.