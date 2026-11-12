El fútbol llora y despide al “Inglés” Carlos Babington

El fútbol argentino está de luto debido a la muerte a los 77 años de Carlos Babington, quien fue uno de los mayores ídolos en la historia de Huracán, club en el que pasó por todas las funciones posibles. Jugador, entrenador y presidente, con alegrías y tristezas.

Durante su etapa como jugador, “El Gringo” fue clave para la conquista del Metropolitano de 1973, de la mano de César Luis Menotti, mientras que como técnico guio al “Globo” hacia los ascensos a la Primera División en 1990 y en el 2000.

Babington comenzó su carrera como profesional en Huracán en 1969, cuando tenía solo 20 años. Allí se desempeñó hasta 1974, período en el que disputó 190 partidos y anotó 84 goles. Además, fue fundamental en la campaña del Metropolitano de 1973, el único título de liga que conquistó el “Globo” en el profesionalismo.

Luego de su participación en el Mundial de Alemania 1974, Babington fue contratado por el Wattenscheid de la segunda división de aquel país, aunque en 1978 regresaría al club de Parque Patricios.

Finalmente, en los últimos años de su carrera jugó en el Tampa Bay Rowdies de Estados Unidos, para concluir su trayectoria como profesional en 1983 en Junior de Barranquilla, Colombia.

Posteriormente, Babington se desempeñó como director técnico, donde se destacan los títulos en la Primera Nacional que consiguió con Huracán en 1990 y en el año 2000 y con Banfield en 1993.

Babington también fue presidente de Huracán entre 2006 y 2011. Si bien en aquel período el “Globo” consiguió el ascenso en 2007 y el subcampeonato en el Torneo Clausura 2009, donde cayó en una polémica definición frente a Vélez, el ciclo terminó de la peor manera debido al descenso a mediados de la temporada 2011 en un desempate contra Gimnasia.

El Inglés, (apodo que heredó de su abuelo, nacido en Londres), dueño de una zurda exquisita y siempre con el 10 en la espalda, también se destacó en la Selección Argentina, con la que formó parte del Mundial de 1974, en Alemania: metió un gol en cinco presentaciones, en una actuación que no alcanzó para evitar la eliminación del conjunto nacional en la segunda fase.

Nació el 20 de septiembre de 1949, en Buenos Aires, y 20 años después debutó en la Primera del Globo. Con el equipo de Parque Patricios quedó en la historia junto a Roque Avallay, Alfio Basile, Miguel Brindisi, Nelson Chabay, Omar Larrosa y René Houseman, entre otros, en la conquista de aquel título, con el sello del Flaco.

Pero el gran recuerdo que dejó como jugador y técnico, se vio afectado por su presidencia en Huracán entre 2006 y 2011: afrontó un juicio por administración fraudulenta junto a su hijo, quien era secretario general.

Primero fue sobreseído y luego se revocó ese falló. Desde entonces, tras ser embargado y aunque el proceso nunca finalizó, no pudo regresar al Ducó porque su relación con los hinchas se quebró.

“Me entristece no poder ir a la cancha a ver al equipo pero por suerte ando seguido por Parque Patricios porque voy a visitar a mi hermano. Lamentablemente Huracán me hizo juicio y todavía no terminó. Voy a volver a la cancha cuando la justicia determine que yo no le hice daño a Huracán”, se defendió en 2024 en un reportaje que concedió a TN.

La partida de Babington deja un vacío en Huracán y en el fútbol argentino. Se va una figura que brilló con la camiseta del Globo, condujo al equipo desde el banco y también tuvo la oportunidad de representar a la Selección argentina.