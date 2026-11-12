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Repercusiones en el ámbito del fútbol por la muerte del “Inglés”

Por Redacción

Huracán fue uno de los primeros en despedir a uno de sus máximos ídolos históricos con un emotivo comunicado en sus redes sociales, recordándolo como “campeón de 1973, técnico, presidente de la Institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino”.

Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y Claudio “Chiqui” Tapia manifestaron su pesar a través de su cuenta de X, despidiéndolo como una “figura y gran emblema del fútbol argentino, que supo vestir la camiseta de nuestra Selección en el Mundial de Alemania 1974”.

Además, diversas instituciones del fútbol local e internacional donde dejó huella (como el Junior de Barranquilla (donde era recordado como “El Lord del Fútbol”), River y Racing reflejaron el impacto de su partida en las diversas redes sociales.

“Nuestro abrazo y nuestras condolencia”, escribieron, con un símbolo de infinito.

“Hasta Siempre, Carlos”, publicó el Junior de Barranquilla.

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