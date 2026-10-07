El futuro de Messi lejos de la Selección Argentina

Con el fin de su camino en la albiceleste, Lionel Messi seguirá abocado desde el plano futbolístco, únicamente al club donde se desempeña, Inter Miami, que hoy por hoy parece ser el lugar donde jugará sus últimos encuentros hasta que decida colgar definitivamente los botines. Pero, ¿Qué pasará ahora que únicamente estará abocado a la institución que milita en la MLS y cómo seguirá su vida profesional relacionada al fútbol?

Él astro rosarino, en más de una ocasión ha sido claro respecto a sus intenciones acerca de su futuro. Que seguirá ligado al fútbol es algo que es evidente, pero el campeón del mundo en Qatar 2022 siempre ha manifestado que no le interesa ser director técnico ni nada de eso, sino estar vinculado al mundo de la redonda desde el lado empresarial. Prueba de ello, es que hace pocos meses es propietario del CD Eldense, un club español que milita en la segunda división del fútbol ibérico.

Este fue su último movimiento respecto a su perfil empresario, ya que no es el único club donde el ex Barcelona y PSG esta vinculado. Cuando firmó en 2023 con el Inter Miami, se convirtió en uno de los accionistas del conjunto que milita en la MLS y también en su contrato cuenta con una cláusula en donde, en caso de desearlo, una vez retirado de la actividad profesional puede convertirse en co propietario de las Garzas.

Pero eso no es todo, en España también es dueño de un equipo semiprofesional, el UE Cornellà, club catalán que milita en las categorías semiprofesionales del país europeo. Además, en suelo sudamericano, más precisamente en Uruguay, es co propietario junto al uruguayo Luis Suárez del Deportivo LSM, que actualmente compite en la tercera división del fútbol charrúa.

Por último, junto a su familia, creo el Leones FC de Rosario que desde este año pasó a competir en la Primera C y actualmente se ubica quinto en la zona B de la divisional y clasificado a los playoff de ascenso.

Más allá de que seguirá jugando hasta el momento que él decida su retiro del fútbol profesional en el Inter Miami, está claro donde Lionel Messi tendrá su lugar cuando ya no se calce más la camiseta ni los botines. La cantidad de clubes que directa o indirectamente cuentan con su presencia deja de manifiesto que su destino será de la línea de cal para afuera, con un rol empresarial activo y que podría seguir expandiéndose aún más en los próximos años.

De esta manera, Lio pasará a ocupar un nuevo rol más pasivo, está claro, y más para un futbolista de su envergadura y ligazón con el fútbol, pero desde las tribunas seguirá ligado al mundo al que tanto le dio y el que tanto lo idolatra. Esta claro, que el fútbol y Lionel Messi estarán ligados por muchos años más, sólo que desde otro lugar.