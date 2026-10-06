El impactante y emotivo homenaje en Rosario

Lionel Messi vive sus últimas horas en la Selección nacional, y Rosario, su ciudad natal, le regaló un imponente homenaje.

Las imágenes que se difundieron en redes sociales no tardaron en ser virales en horas, con la sensibilidad a flor de piel por el último baile de Leo con la Scaloneta.

El “10” se entrenó ayer en el predio de Ezeiza que lleva su nombre y esta noche tendrá su ensayo final antes de la despedida, programada para las 20 ante Benín.

En la previa de su last dance con la Albiceleste, Rosario, la ciudad que lo vio nacer, le rindió un emotivo e impactante homenaje en uno de sus lugares más emblemáticos de la ciudad santafesina como el Monumento a la Bandera.

La intervención consiste en una camiseta gigante de la edición especial que utilizará en el encuentro con el mítico número 10 en la espalda y un mensaje especial en el lugar del nombre: “Gracias”.

La estructura fue montada durante la madrugada de ayer y tiene más de 30 metros de largo. Reproduce el diseño de la camiseta “AFA x Messi” que la marca Adidas armó para el histórico encuentro.

La pieza que ya recorrió el mundo futbolero quedó instalada sobre la explanada del Monumento a la Bandera, entre el mástil mayor y el comienzo del conjunto histórico.

El operativo también incluyó cuatro columnas de iluminación que permitirán proyectar un mapping audiovisual sobre la camiseta, con imágenes que repasarán los principales momentos de la trayectoria de Lionel Messi con la Selección Argentina.