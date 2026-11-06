El Lobo ganó un partido sufrido y va por más

“Primero hay que saber sufrir”, dice la letra del tango. Y Gimnasia sufrió ante este Belgrano repleto de jugadores con buen pie, pero lo venció 2 a 1 y terminó la primera parte del torneo con 31 puntos, el tercer lugar (por ende, la localía) asegurado para los playoffs y la clasificación a la Sudamericana, a la espera de que se alineen los planetas y se de una carambola de resultados que lo deposite en la Copa Libertadores 2027.

Gimnasia mostró dos caras bien diferenciadas en la primera parte. Inteligente y altamente efectivo en ataque, algo que le permitió la ventaja de dos goles pasada la media hora de juego. Permeable y con dudas en defensa, situación expuesta por el buen juego de Rigoni, Zelarayán y Vázquez que le permitió al Celeste unas cuantas chances en el arco de Harlen Castillo.

Iban solo 6 minutos cuando Lucas Janson se sacó la mufa y marcó su primer gol con la casaca tripera, con un cabezazo bombeado desde muy lejos que dejó sin respuestas al arquero Cardozo.

Sin embargo, lo que asomó desde temprano como una noche simple para el Lobo se fue complicando con el paso de los minutos y de las llegadas del Pirata cordobés.

Así, Harlen Castillo tapó un remate de Rigoni tras un gran desborde de Lucas Zelarayán y minutos después Passerini aguantó la pelota, descargó en el Mudo Vázquez que remató y el travesaño salvó al Lobo.

Belgrano era cosa seria del medio para adelante y Gimnasia demostró que no tenía nada que envidiarle: una gran combinación entre Nicolás Barros Schelotto, Marcelo Torres y Matías Melluso terminó con el centro desde la izquierda para el gol de Agustín Auzmendi. El asistente Joaquín Badano levantó la bandera pero el goleador tripero siempre estuvo convencido de que el gol era válido. El VAR le dió la razón y se desató el gran festejo tripero con el 2 a 0 en el Bosque.

Belgrano no bajó los brazos: Passerini tuvo un cabezazo alto desde muy buena posición y minutos después Marcelo Torres, de cabeza, salvó en la línea la caída de su arco.

El Lobo, de todos modos, mantuvo la intensidad en el juego y buscó el tercero, que casi llega con un remate de Ignacio Miramón que se fue desviado contra el poste derecho visitante. El Celeste, vestido de rojo, tuvo otra chance con un tiro libre de Lucas Zelarayan que pegó en la parte exterior de la red.

Parecía que el Tripero se llevaba el premio mayor al descanso pero en tiempo de descuento Castillo tapó un remate de Ricca pero la jugada siguió y el colombiano nada pudo hacer ante el remate seco de Alcides Benítez que puso el 2 a 1 con un remate seco.

Los primeros 10 minutos del complemento fueron de la visita, que se fue sobre el arco tripero en busca del empate. Apenas pudo construir una secuencia de pases, el Lobo casi mete el tercero con un gran remate del Chelo Torres que se fue muy cerquita del caño izquierdo de Cardozo.

Desde ahí, Gimnasia perdió todo control del juego y terminó cada vez más cerca de su arco, con cambios que trataron de contener las variantes ofensivas de Belgrano (Uvita Fernández por Longo, la más evidente) y terminaron de darle forma a un 5-3-2 para tratar de defender el 2 a 1.

Sobre los 22 minutos se lució Harlen Castillo en una tapada doble, primero ante un cabezazo a quemarropa de Passerini y luego ante otro intento de cabeza de Fernández. Fue una atajada determinante para el curso del partido en el mejor partido del colombiano en el Tripero. Muy atrás, Gimnasia aguantó sin poder manejar la pelota y se defendió de los pelotazos del equipo de Zielinski. Castillo tuvo otra buena acción ante un disparo del Mudo Vazquez.

La victoria tripera terminó con un Bosque en alta tensión permanente, entusiasmado por todo lo que ha dado este equipo del Pata Pereyra. “Que salen a ganar/quieren salir campeón/que lo llevan adentro/como lo llevo yooo” fue el canto que despidió a los jugadores, que desde el césped se sumaron a ese grito de guerra mezclado con agradecimiento y plegaria.

10 SIN PERDER Con la victoria de anoche sobre Belgrano,en el Bosque, Gimnasia alcanzó una racha favorable de diez encuentros sin perder, con seis victorias (las últimas cuatro de manera consecutivas) y cuatro empates. Con la victoria de anoche sobre Belgrano,en el Bosque, Gimnasia alcanzó una racha favorable de diez encuentros sin perder, con seis victorias (las últimas cuatro de manera consecutivas) y cuatro empates.