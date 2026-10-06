El Lobo y la obligación de ganar ante A. Tucumán

Es paradójico, pero el Lobo se convirtió en protagonista gracias a sumar muchas victorias y empatar poco. En esta etapa de la temporada, tres igualdades consecutivas -dos de ellas ante equipos de punta como Argentinos e Independiente Rivadavia- lo metieron en la bolsa de la pelea por meterse en los playoffs del Clausura y en la próxima Copa Sudamericana cuando parecía entrar más aliviado a la etapa de definiciones.

En el Grupo B, Gimnasia marcha sexto con 18 unidades aunque dos equipos que vienen detrás como Sarmiento (16) y River Plate (13) recién disputarán su partido pendiente el miércoles 14. Hoy, el Lobo está a tres puntos de la cima de su zona y a idéntica distancia de quedarse fuera de la definición del torneo, por lo que es obligatorio volver al triunfo contra los tucumanos dirigidos por Julio César Falcioni, que llegarán al Bosque también con 13 unidades y tres derrotas consecutivas.

En lo que respecta a la clasificación internacional, el análisis es más profundo, ya que la fase regular terminará antes que las actuales Libertadores y Sudamericana, por lo que podrá haber corrimientos aún mayores en la tabla en caso de que se consagre un equipo argentino (Estudiantes es semifinalista en la Libertadores y Boca en la Sudamericana) y también si el Xeneize gana la Copa Argentina, ya que el resto de los semifinalistas -Platense, Atlético Tucumán y Banfield- marchan en los últimos lugares de la tabla anual acumulada.

Hoy Gimnasia tiene 44 puntos, por encima de River Plate (42), aunque los últimos clasificados a la Sudamericana pueden cambiar. De hecho, hoy estaría afuera Lanús con 41 puntos pero es casi seguro que se meta. Jugarían la Libertadores Independiente Rivadavia (52) como campeón de Liga, Belgrano por haber ganado el Apertura, el campeón del Clausura en curso, Boca y Argentinos (ambos con 50 puntos) por sumatoria en la temporada, pero los corrimientos podrán meter en copas a Lanús e incluso un par de equipos más, todo dependiendo de los resultados.

Gimnasia sigue vivo en ambos frentes, pero necesita imperiosamente ganar tres de los cinco partidos que le quedan. Atlético Tucumán, el viernes en el Bosque, es el rival a vencer para llegar fuertes al tramo final de la fase regular de la temporada.

REGRESÓ A LAS PRÁCTICAS

El plantel albiazul retomó ayer los entrenamientos luego del descanso tras el empate en Mendoza. Luego de los ejercicios de activación y la rutina de gimnasio, los titulares realizaron distintos trabajos físicos.

El resto del grupo, en cambio, tuvo diversos ejercicios con pelota, desde ruta de pases, posesión con superioridad numérica y fútbol en espacios reducidos con comodín.

El único jugador que terminó con molestias el partido ante Independiente Rivadavia fue Pedro Silva Torrejón. El lateral será evaluado hoy por una molestia en un tobillo que no reviste gravedad, por lo que se espera que llegue en condiciones de jugar ante el Decano tucumano.

Por lo demás, habrá que ver si Ariel Pereyra define alguna modificación, aunque llega a este compromiso con una serie de cinco partidos sin derrotas (triunfos ante Rosario Central y Tigre más los últimos tres empates), un tramo en el cual prácticamente ha realizado variantes en la alineación titular únicamente por obligación.