La Reserva recibe a Rosario Central

Esta tarde desde las 15:00, la Reserva albiazul recibirá a Rosario Central por la duodécima fecha del Torneo Proyección Clausura 2026. Valentino Oldani será el árbitro del encuentro y las alternativas del juego podrán seguirse por lpfplay.com.

El Lobo, que suma 16 unidades enfrentará a un rival directo en la lucha por la clasificación ya que Rosario Central aparece en la tercera colocación del Grupo A con 19 unidades. En su última presentación, Gimnasia perdió 2-1 frente a Tigre y no logró sostener el envión de la victoria en el clásico, mientras que el conjunto rosarino dirigido por Mario Pobersnik viene de derrotar a Unión de Santa Fe por 2-0.

Hernán Lisi realizará varias modificaciones y citó para esta tarde a Máximo Cabrera y Julián Kadijevic; Jeremías Langa, Juan Piscione, Áxel Ledesma, Benjamín García, Jonathan Rodríguez y Salvador Fúster; Pablo Aguiar, Joel González, Francesco Paradela, Dylan Álvarez, Leonel Troncoso, Vicente Spinetti y Benjamín Carbajo; Tomás Rastelli, Agustín Martínez, Santino López García, Lautaro Napolitano y Francisco Ballesteros.