El Maracaná sufrió daños tras Vasco - Boca

El Mengão comunicó en sus redes sociales que el estadio donde esta noche jugarán el Fla y el Pincha por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, sufrió actos de vandalismo en varios sectores, tras lo que fue el choque entre Vasco da Gama y Boca por Copa Sudamericana.

Luego de lo que fue la disputa previa para que el “gigante da colina” pudiera ser local en el campo donde por lo general juegan sus partidos Flamengo y Fluminense, el último campeón continental expresó en un comunicado lo siguiente: “El Club de Regatas Flamengo informa que recibió, una comunicación del Consorcio Maracaná acerca de los graves destrozos registrados en el estadio tras el partido entre Vasco y Boca Juniors por la CONMEBOL Sudamericana. Según la documentación remitida al club, cientos de sillas fueron rotas, baños y bares vandalizados, además de estructuras de las rampas de acceso y de la señalización del estadio. Son actos de vandalismo perpetrados por una parte de los hinchas presentes, que demostró absoluto desprecio por el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del fútbol mundial. El Flamengo también recibió la información de que el Consorcio Maracaná no está escatimando esfuerzos en la difícil misión de reparar los daños y restablecer las condiciones necesarias para recibir a los más de 70 mil hinchas que agotaron las entradas para Flamengo x Estudiantes, por la CONMEBOL Libertadores”.

A su vez, desde la cuenta del propio estadio carioca, se dieron a conocer imágenes que muestran butacas arrancadas de sus lugares en el sector E - Puerta 3 de uno de los templos del fútbol mundial, esto sumado a los actos de rotura que también se llevaron adelante en baños, donde se rompieron canillas, bebederos, inodoros y jaboneras.

Desde la administración, también se dejó en claro que se trabaja a contrarreloj e incluso por la noche, para que las instalaciones del mítico escenario que recibirá el definitorio duelo entre Flamengo y Estudiantes se encuentren en condiciones para recibir tanto a los hinchas del Fla como del Pincha.

Esta noticia, también despertó el debate en Río de Janeiro, donde los hinchas de Flamengo y Fluminense, quienes habitualmente asisten a dicho reducto, apuntaron contra los hinchas de Vasco da Gama y se unieron en el pedido de que el club albinegro se haga cargo de los gastos de reparación.