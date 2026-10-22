A todo o nada: por el último paso hacia la final

A todo o nada. Llegó el día tan esperado, la hora de la verdad. Desde las 21:30, Estudiantes visitará a Flamengo en el mítico estadio Maracaná, por la revancha de las semifinales de la Copa Libertadores. La serie quedó abierta luego del 0-0 en la ida y el pase a la final está para cualquiera.

Con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, el encuentro podrá seguirse a través de la pantalla de Fox Sports. En tanto, FM La Redonda transmitirá el partido en el 100.3 del dial.

El Pincha llegó a Brasil con la ilusión de romper la pared, de cruzar el Rubicón una vez más y de ganarse un lugar en la definición de la competencia más importante de América. Sin embargo, la tarea no será sencilla: enfrente estará el vigente campeón del certamen, en su casa y ante su gente, en uno de los escenarios más imponentes del fútbol sudamericano.

Estudiantes arriba a esta instancia después de un golpe en el Torneo Clausura. La derrota por 2-1 ante San Lorenzo en UNO complicó sus aspiraciones de acceder a los playoffs, aunque puertas adentro dieron vuelta la página rápidamente y concentraron todas las energías en el compromiso de esta noche. La posibilidad de jugar una nueva final continental aparece como el gran objetivo de la temporada.

Del otro lado, Flamengo llega envalentonado. El Mengao viene de golear 3-0 a Bahía como visitante, en un encuentro en el que utilizó a sus habituales titulares. Jorginho, de penal, Gonzalo Plata y Lucas Paquetá marcaron los tantos de una victoria que le permitió sostener su buen momento y llegar con confianza a la revancha.

Ante este panorama, Alexander Medina dispondrá de lo mejor que tiene a disposición. El entrenador no quiere dejar nada librado al azar y apuesta por una formación competitiva para intentar dar el golpe en Río de Janeiro. En ese sentido, también decidió que viajara gran parte del plantel, en una muestra de la importancia que tiene la cita para el mundo albirrojo.

Entre las novedades más importantes aparecen los regresos de Joaquín Correa y Tiago Palacios al once titular. Ambos futbolistas no pudieron compartir cancha en la competencia internacional y ahora tendrán la oportunidad de acompañar a Guido Carrillo en el frente de ataque, con la misión de lastimar a una defensa que seguramente exigirá máxima concentración.

Por su parte, Flamengo también se juega buena parte de la temporada. El equipo dirigido por Leonardo Jardim, que llega como líder del Brasileirao, pondrá en cancha a sus principales figuras. Jorginho, Plata, Paquetá y Pedro son algunos de los nombres que buscarán inclinar la balanza a favor del conjunto carioca.

Con el empate sin goles de la ida como punto de partida, Estudiantes sabe que deberá jugar un partido inteligente, sostener el orden y aprovechar las oportunidades que se le presenten. En el Maracaná, ante un rival de jerarquía y en un escenario cargado de historia, el Pincha irá por otra página grande: cruzar el Rubicón y quedar a un paso de la gloria.