El pase de Enzo le deja 5 millones de euros a River

El cierre del libro de pases europeo le dio una gran alegría a la tesorería de River Plate ya que recibirá más de 5 millones de euros por derechos de formación por la transferencia de Enzo Fernández del Chelsea al Manchester City. No solo es una buena noticia para el futbolista que jugará en un club con objetivos diferentes, sino que también cayó bien su traspaso en River por cobrar una gran suma de dinero.

El técnico del Manchester City, Enzo Maresca, fue el mayor impulsor para el arribo del mediocampista por conocerlo de su paso como entrenador del Chelsea. Tras una negociación que se llevó hasta el último momento, Fernández abandonará Lóndres para mudarse a Manchester.

La venta del campeón mundial en Qatar y subcampeón en Estados Unidos se cerró en una cifra cercana a los 145 millones de euros, la transferencia más importante de la Premier League superando el pase de Alexander Isak de Newcastle a Liverpool. Por el mecanismo de solidaridad de la FIFA, River tiene un 3.5% a su favor y con los montos confirmados en Núñez embolsarán unos €5.075.000. El 1.5% restante se lo reparten entre Defensa y Justicia, Benfica y Chelsea también por tenerlo entre los 12 y 23 años.

Con apenas 25 años, el volante central es una de las fuentes de ingresos más importantes de River Plate en toda la historia, ya que el Millonario sumó en todos sus pases aproximadamente €52.058.000. En apenas cuatro años y apenas tres transferencias, Enzo Fernández movió aproximadamente 300 millones de euros.

River lo transfirió a Benfica a mediados de 2022 a cambio de €18.000.000. Su explosión en la Copa del Mundo de Qatar le permitió -tras el título del mundo- un nuevo pase a principios de 2023. El fichaje en Chelsea se concretó en el orden de los 121 millones de euros y como River conservó el 25% del pase recibió €24.748.000 a los que hubo que agregar €4.235.000 por mecanismo de solidaridad. Ya sin ingresos directos, esta venta del Chelsea al City en 145 millones de euros le permitirán al club de Núñez un nuevo ingreso que alcanzará los €5.075.000 por mecanismo de solidaridad.

MARTÍNEZ QUARTA NO SE VA

La dirigencia de River, en conjunto con el actual entrenador interino Leonardo Ponzio, tomó la decisión de no vender a Lucas Martínez Quarta en este mercado de pases.

El marcador central había recibido diferentes ofertas desde el Genoa de Italia y Al-Sadd de Qatar, pero desde el “Millonario” se tomó la decisión de retenerlo.

52.058.000 euros recibió River en total por todas las transferencias de Enzo Fernández

Así, Leonardo Ponzio, que estará en el cargo hasta fin de año, podrá seguir contando con uno de sus jugadores más importantes en el puesto de primer central, en la búsqueda de consolidar la dupla de zagueros con Nicolás Otamendi.

A pesar de ser uno de los jugadores más cuestionados por el simpatizante de River, al haber acumulado diversos errores en salida, desatenciones y penales cometidos, además del penal errado en la tanda decisiva ante Independiente Santa Fe de Colombia en la Copa Sudamericana, Martínez Quarta recibió un enorme respaldo y no se irá del millonario.

La CD había negociado con Al-Sadd de Qatar y muy brevemente con el Genoa, que buscaba cerrar la incorporación en el último día del mercado veraniego europeo, pero tanto la dirigencia como el entrenador -que lo puso como titular en el primer equipo- decidieron no abrir la puerta para su salida.