Germán Pezzella se suma a Peñarol

Poco a poco, los futbolistas que la dirigencia de River decidió apartar del plantel profesional, van consiguiendo nuevos clubes donde continuar sus carreras futbolísticas.

En este caso, quien cruzó el Río de La Plata para convertirse en nuevo jugador de Peñarol, fue Germán Pezzella.

El ex central millonario, que también se desempeñó en el fútbol europeo vistiendo los colores de la Fiorentina y el Betis, firmó en condición de libre con la institución aurinegra hasta diciembre de 2027.

La peculiaridad respecto a la llegada del defensor central de 35 años, es que corta con varios años en donde el fútbol uruguayo no contó con un futbolista que haya sido campeón del mundo, algo que el bahiense logró en Qatar 2022 formando parte del plantel que le dio la tercera estrella a la Selección Argentina.

Tras ser presentado, uno de los centrales que llegó en su momento a pedido de Marcelo Gallardo a Núñez, trabajó a la par de sus nuevos compañeros que no atraviesan el mejor presente tras caer el último fin de semana como local en el superclásico uruguayo frente a Nacional y no han tenido un arranque ideal en el campeonato uruguayo de la mano de la dirección técnica de Diego Aguirre.

De esta manera, la depuración en la Banda sigue adelante, mientras se espera por el futuro de Matías Galarza Fonda, que espera ofertas de Europa, como así también de los otros dos nombres que aún quedan, los laterales Matías Viña y Fabricio Bustos.