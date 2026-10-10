El Pincha ante Boca en la jornada de juveniles de AFA

Parada brava para las Juveniles de Estudiantes en el Torneo de Divisiones Juveniles de la AFA. Por la fecha 29 del campeonato oficial de la AFA, el Pincha se medirá ante Boca. Las categorías albirrojas vienen de sumar 12 de los 18 puntos en juego ante el Tiburón. De esta manera, Estudiantes continúa en el duodécimo puesto de la tabla general, con 290 puntos, producto de 83 victorias, 41 empates y 44 derrotas.

Hoy, las Juveniles albirrojas buscarán sumar ante sus pares de Boca. Las categorías mayores serán locales en el Country Club de City Bell: la Cuarta jugará a las 9, la Quinta a las 11 y la Sexta a las 13. Por su parte, las divisiones menores se presentarán en Boca Predio: la Séptima jugará a las 9, la Octava a las 11 y la Novena a las 12.45.

Cabe señalar que los encuentros disputados en el predio Mariano Mangano contarán con la transmisión oficial del club a través de Estudiantes Play, en sus canales de streaming y YouTube.