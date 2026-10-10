Estudiantes: Pone a prueba su recuperación

Pasadas exactamente dos semanas de aquella escandalosa final ante Rosario Central, Estudiantes vuelve a la Madre de Todas las Ciudades. El Pincha regresa a Santiago del Estero, aunque esta vez con otro objetivo: medirse ante Central Córdoba por la duodécima fecha del Torneo Clausura, sumar puntos y quedar a tiro de la zona de playoffs en el Grupo A.

El juego irá desde las 17.00 en el estadio ubicado a metros del histórico Puente Carretero, con el arbitraje principal de Andrés Galeano, quien estará acompañado por Silvio Trucco en el VAR. Además, podrá seguirse por la pantalla de TNT Sports y a través de la transmisión del equipo de la Supertransmi por FM La Redonda 100.3.

Estudiantes llega fortalecido tras la victoria por 3 a 0 frente a Gimnasia de Mendoza, un resultado que le permitió cortar una racha adversa y recuperar confianza en un momento clave de la temporada. Sin embargo, más allá de la importancia del compromiso de esta tarde, en City Bell nadie pierde de vista el gran objetivo del semestre: la serie de semifinales de Copa Libertadores frente a Flamengo.

En ese contexto, el cuerpo técnico busca el equilibrio entre la necesidad de sumar puntos en el campeonato y la obligación de administrar cargas para llegar de la mejor manera al choque continental. El plantel sabe que un triunfo lo dejaría muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs, por lo que el encuentro ante el Ferroviario adquiere una relevancia especial.

Del otro lado estará un rival que atraviesa un presente complejo. Los dirigidos por Sebastián Domínguez apenas acumulan nueve unidades en el certamen y llevan siete encuentros sin conocer la victoria, producto de cuatro empates y tres derrotas. Por eso, el conjunto albirrojo intentará aprovechar el momento de su adversario para seguir escalando posiciones.

Con respecto al equipo, Alexander Medina optaría por una formación mixta. La intención es darle descanso a varios futbolistas que necesitarán estar listos para afrontar la serie ante el Mengao, pero sin resignar competitividad en el torneo local.

En este sentido, aparecen casos puntuales como los de Leandro González Pirez y Tomás Palacios. Ambos alcanzaron el límite de amarillas en la Copa Libertadores y no podrán disputar el encuentro de ida, por lo que podrían ser de la partida.

A su vez, el partido servirá para que Joaquín Correa y Tiago Palacios vuelvan a tener contacto con el fútbol oficial. Los dos dejaron atrás sus respectivas lesiones y fueron convocados con el objetivo de sumar rodaje antes de una de las citas más importantes del año. Incluso, el segundo cuenta con posibilidades concretas de integrar el once titular.

Por otra parte, hay futbolistas que llegan con lo justo desde lo físico y que serían preservados. Ezequiel Piovi, que debió abandonar el campo ante Gimnasia de Mendoza por una molestia muscular, y Guido Carrillo, quien arrastra una sobrecarga, ocuparían un lugar entre los relevos.

En cuanto a Central Córdoba, el entrenador Sebastián Domínguez tendrá una ausencia sensible. Santiago Moyano sufrió una lesión en el último encuentro Su reemplazante sería Fernando Martínez.

Con la ilusión copera latente, pero sin descuidar el Clausura, Estudiantes afrontará una nueva parada en Santiago del Estero. Esta vez no habrá un título en juego, aunque sí tres puntos que pueden resultar fundamentales para mantenerse en carrera en ambos frentes.

Estudiantes se mide ante Central Córdoba en una prueba clave de cara al jueves