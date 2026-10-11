El Pincha pagó caro sus errores y lo dejó escapar

SANTIAGO DEL ESTERO (ENV. ESP.)

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Estudiantes rescató un empate de su expedición a Santiago del Estero y se volvió a La Plata con un punto. Igualó 2-2 ante Central Córdoba en el Estadio Único Madre de Ciudades, y dejó pasar la chance de quedar a tiro de los Playoffs.

Estudiantes saltó al campo de juego con una mezcla de titulares y habituales suplentes. En ese contexto, Alexander Medina sorprendió con la inclusión de Arzamendia por el carril derecho.

Jugar a perfil cambiado le pasó factura y el Ferroviario encontró por ese sector los espacios para atacar. El Pincha no logró abroquelarse, sufrió a campo abierto y la falta de puntería del local lo mantuvo a flote.

En un primer cuarto de hora con poco control arbitral, el partido se volvió brusco. Al Pincha se le vino el tren encima, le costó generar juego y los gestadores no aparecieron.

Sin embargo, en medio de esa nebulosa, Monsalve encontró la luz al final del camino: combinó con Pérez, eludió a un defensor y definió por arriba del arquero, tras un desvío para abrir el marcador.

Central Córdoba no aflojó y, en una ráfaga, dio vuelta la historia. Sequeira empató por el sector derecho y Santos, tras una recuperación polémica, aprovechó una desatención garrafal de Funes Mori en el intento de despejar se la dejó servida a Iacobellis para que se la sirva al delantero y decrete el 2-1. Pero cuando el primer acto se escurría, una mano de Maciel derivó en penal tras la intervención del VAR. Medina fue expulsado por sus reclamos y Cetré convirtió para el 2-2. Un primer tiempo plagado de desatenciones por ambos bandos, con un resultado justo por lo visto en los primeros 45 minutos.

En el complemento, el cuerpo técnico de Estudiantes movió el banco y Mancuso pasó a ocupar el carril derecho, ante las dificultades que había mostrado Arzamendia. Rápidamente, el Pincha avisó con un remate de Kociubinski que Aguerre mandó al tiro de esquina. Sin embargo, Central Córdoba no se quedó atrás y respondió con dos intentos que dejaron en claro que seguía en partido.

Estudiantes alcanzó los 14 puntos, pero sigue fuera de los puestos de Playoffs

Ante la necesidad de encontrar mayor movilidad, Fernando Machado, quien quedó al frente tras la expulsión de Medina, mandó a la cancha a Baltasar Rodríguez y Tiago Palacios. Este último tuvo dos chances claras desde media distancia, pero en ambas ocasiones se encontró con la respuesta del arquero local. El partido volvió a romperse en la mitad de la cancha, aunque Estudiantes comenzó a controlar más la posesión.

Gaich también tuvo su oportunidad, pero volvió a fallar en la definición. Y mientras el Pincha buscaba el triunfo, empezó a dejar espacios en el fondo. Dos cruces providenciales de González Pirez y algunas imprecisiones del Ferroviario evitaron que la visita pagara caro su apuesta ofensiva.

Pasada la media hora, Estudiantes tomó el protagonismo, manejó la pelota e insistió en busca del tercero, pero no logró romper la resistencia de Aguerre. Con el ingreso de Lucas Alario por Palacios, el cuerpo técnico quemó las naves y apostó sus últimas fichas al ataque. Sin embargo, el gol del triunfo nunca llegó y el encuentro se cerró en tablas. Después de un desarrollo cambiante y plagado de desatenciones, el 2-2 terminó repartiendo puntos en Santiago del Estero.

Estudiantes fue de menor a mayor, pero no le alcanzó para quedarse con los tres puntos. El empate dejó al Pincha con la sensación de haber dejado pasar una oportunidad para acercarse a los playoffs, aunque ahora deberá cambiar rápidamente el chip. El jueves tendrá un desafío de otra magnitud: recibirá a Flamengo en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Gol de Miguel Monsalve | Estudiantes 1 - 0 Central Córdoba

Gol de L. Sequeira | Central Córdoba 1 - 1 Estudiantes

Gol de Michel Santos | Central Córdoba 2 - 1 Estudiantes

Gol de Edwuin Cetré | Central Córdoba 2 - 2 Estudiantes