El plan para que Paredes pueda jugar la revancha

Leandro Paredes continúa con la recuperación del desgarro grado dos en el isquiotibial derecho y no pierde las esperanzas de estar presente en la revancha contra Vasco da Gama.

El mediocampista de Boca hizo trabajos de campo durante la práctica del miércoles y eso generó optimismo.

La idea del cuerpo técnico es ver cómo se siente el futbolista y definir sus tareas para los próximos días. Si bien tan solo pasaron seis días desde la lesión frente a Instituto en Córdoba, no hay que descartar al capitán xeneize para intentar revertir la derrota por 1-0 registrada en la Bombonera.

El desgarro de Paredes es similar al que había sufrido en la previa al choque ante Universidad Católica, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Debido a la importancia del encuentro, el mediocampista campeón del mundo fue titular y completó los 90 minutos de aquel compromiso. ¿Se arriesgará Arruabarrena a mandarlo a la cancha? Todo indica que va a jugar en Río de Janeiro.