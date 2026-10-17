Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Hay optimismo

El plan para que Paredes pueda jugar la revancha

Por Redacción

Leandro Paredes continúa con la recuperación del desgarro grado dos en el isquiotibial derecho y no pierde las esperanzas de estar presente en la revancha contra Vasco da Gama.

El mediocampista de Boca hizo trabajos de campo durante la práctica del miércoles y eso generó optimismo.

La idea del cuerpo técnico es ver cómo se siente el futbolista y definir sus tareas para los próximos días. Si bien tan solo pasaron seis días desde la lesión frente a Instituto en Córdoba, no hay que descartar al capitán xeneize para intentar revertir la derrota por 1-0 registrada en la Bombonera.

El desgarro de Paredes es similar al que había sufrido en la previa al choque ante Universidad Católica, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Debido a la importancia del encuentro, el mediocampista campeón del mundo fue titular y completó los 90 minutos de aquel compromiso. ¿Se arriesgará Arruabarrena a mandarlo a la cancha? Todo indica que va a jugar en Río de Janeiro.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?