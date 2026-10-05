El plantel regresa a las prácticas sin lesionados

Luego de la igualdad ante Independiente Rivadavia, el plantel albiazul regresará esta mañana a los entrenamientos en Estancia Chica. El próximo compromiso tripero será el viernes ante Atlético Tucumán en el Bosque, partido que comenzará a las 18.00.

A cinco fechas del final de la fase regular, el Grupo B está muy ajustado, aunque el Lobo tiene un fixture con puntos que debería ganar ante rivales inferiores como los propios tucumanos o un estudiantes de Río Cuarto que ya estará descendido en la anteúltima fecha. Por eso, cada partido en el Bosque -como el del viernes- toma una vital importancia para el futuro, con implicancias también en el posible ingreso a la Copa Sudamericana 2027.

Ariel Pereyra no tendrá bajas para el viernes, ya que Pedro Silva salió con una molestia menor en Mendoza, por lo que si hay variantes será por decisión del entrenador. Con algunos rendimientos bajos disimulados por los resultados, el equipo albiazul sigue mostrando problemas defensivos y virtudes del medio hacia adelante, especialmente gracias a los rendimientos de Ignacio Fernández y -en menor medida- Ignacio Miramón y Agustín Auzmendi. Habrá que ver si el gol de Agustín Colazo y la asistencia de Marcelo Torres acerca a alguno de los delanteros al equipo titular, aunque para ello debería cambiar el sistema táctico.