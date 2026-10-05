Mateo Seoane: “Salimos a ganar en cualquier cancha”

Mateo Seoane atraviesa un buen momento en el Lobo. Titular para el Pata Pereyra, con continuidad asegurada en el Lobo a partir del nuevo contrato firmado, el mediocampista no luce pero es del gusto del entrenador, que confía en su primer pase desde el centro del campo. Tras la igualdad en Mendoza, el futbolista formado en Vélez Sarfield lamentó los puntos perdidos pero quiere cumplir el objetivo: calsificar a las copas internacionales.

- ¿Sintieron que permanentemente estuvieron en partido?

- Tuvimos muchas situaciones. Ellos también las tuvieron. Somos un equipo que, más allá de la cancha en la que juguemos, siempre trata de proponer, de atacar. Salimos a ganar en cualquier cancha y eso, a veces, sale caro, porque hay veces en las que podés quedar mal parado atrás y ese es el riesgo que tomamos. Estamos contentos por como venimos, ahora tenemos que ganar de local.

- ¿En el segundo tiempo fueron más inteligentes y terminaron más enteros el partido?

- El primer tiempo fue más de ida y vuelta. En el complemento nos dimos cuenta de que necesitábamos un poco más de tranquilidad con la pelota, no jugar tan directo. Ellos bajaron el ritmo, estaban cansados y ahí pudimos aprovechar para empatar. Nos queda la sensación amarga porque el equipo anduvo bien y podríamos haberlo ganado en una cancha difícil.

- ¿Qué valor le dan al punto en Mendoza?

- Mientras sigamos entre los ocho del Clausura y los primeros nueve de la tabla anual, siempre es importante sumar. Siempre queremos ganar, pero los empates ante los dos que están arriba (Argentinos e Independiente Rivadavia) si hubiésemos ganado con Banfield todo tendría otro color. Nos quedan cinco finales, tenemos que sumar y lo vamos a hacer.

¿Con qué sueña este Gimnasia?

- Tenemos que cumplir el objetivo que es meternos a copas, eso es lo más importante. Para nosotros, para el club, para la gente. Y también no dejar de lado que en los playoff a un partido puede pasar cualquier cosa. Cuando te metés estás a cuatro partidos de salir campeón. Tenemos los dos objetivos y estamos peleando por eso.

- Gimnasia compró parte de tu pase. ¿Estás feliz?

-Sí, estoy contento. Estoy muy conforme en el club, hay un plantel bárbaro, un grupo humano terrible. Estoy muy cómodo, es un club que me gusta mucho y ojalá que siga saliendo todo bien.