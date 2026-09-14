El platense Máximo Aguilar brilló en la posta 4x200 y se quedó con el bronce en los Juegos Suramericanos

El deporte platense suma un nuevo motivo de orgullo en el plano internacional. El nadador Máximo Aguilar, representante de Estudiantes, tuvo una destacada actuación en los Juegos Suramericanos de Santa Fe al cosechar la medalla de bronce en la prueba de relevos de posta 4x200 metros junto a la delegación argentina compuesta por Guido Buscaglia, Lucas Alba y Matías Chaillou.

La competencia significó un hito en la carrera del joven atleta de 17 años al tratarse de su primera experiencia formal midiéndose en el máximo nivel absoluto de la disciplina. En ese contexto, Aguilar remarcó la importancia del desafío y la responsabilidad de asumir el primer relevo del equipo. “Muy contento porque es mi primer torneo compitiendo con los mayores. En la 4x200 suelo empezar primero tanto en la Selección Argentina como en el club”, expresó a EL DIA.

Respecto al balance de su presentación en la pileta, el nacido en La Plata analizó tanto el aspecto individual como el logro compartido: “En cuanto al rendimiento individual no fue lo que esperaba, tenía expectativas altas, pero pude quedar cerca de mi mejor marca, así que contento con eso y más con el rendimiento colectivo”.

Además del logro deportivo, la jornada tuvo un matiz emotivo para el nadador de la región, quien pudo celebrar el podio acompañado por sus afectos más cercanos en la tribuna. “Muy contento de que puedan venir a verme mis padres y mi entrenador”, sentenció.

Foto: Nicolás Braicovich Foto: EL DIA